Вже 15: ще одна країна ЄС залишається відкритою для українців

Днями Україну виключили із "зеленого списку" ЄС. Втім, остаточне рішення про закриття кордонів для українців ухвалюють самі країни.

Є все ж ті, що готові приймати українців, зокрема Латвія. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Латвія стала 15-ю країною, яка не закриватиме кордони для громадян України.

Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в'їзду, що і раніше,

– зауважив Кулеба.

Міністр також додав, що збереження можливостей для подорожей громадян України – у пріоритеті роботи МЗС.

Умови в'їзду до Латвії

За даними консульської служби МЗС України, перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

В'їзд до Латвійської Республіки без поважної причини, в тому числі з метою туризму дозволено громадянам України, які мають:

COVID-сертифікати про повну вакцинацію країн-членів ЄС ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії;

COVID-сертифікати про повну вакцинацію з QR-кодом для їх перевірки та є сумісними з чинною системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці.

Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.