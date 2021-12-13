В'єтнам планує відновити авіасполучення у 2022 році: кому дозволять в'їзд

Вперше з початку пандемії COVID-19, В'єтнам відкриє кордон для іноземних туристів. Проте потрапити до країни зможуть не усі.

Про це розповів заступник прем'єр-міністра В'єтнаму Фам Бінь Мінь. Він додав, що поновлення регулярних міжнародних комерційних рейсів відбуватиметься у декілька етапів.

Цікаво Найкомфортніші країни, де можна перезимувати

Як відбуватиметься відновлення авіасполучення

Перший рейс планують запустити на початку нового року – 1 січня 2022 року.

На першому етапі планують відновити рейси з Камбоджею, Китаєм, Лаосом, Кореєю, Сінгапуром, Таїландом, Японією, Тайванем та США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.

Пізніше цей список буде розширено – туди додаватимуть країни з високим рівнем COVID-безпеки та вакцинації. Водночас інформація про запуск рейсів з України поки що відсутня.

В'їзду до В'єтнаму станом на грудень 2021 року

В'єтнам запровадив суворий прикордонний контроль від початку пандемії, спрямований на запобігання поширенню COVID-19.

В'їзд у країну дозволений лише громадянам та особам, які мають візи для висококваліфікованих професій, а також іноземців, що займаються дипломатичним або офіційним бізнесом.

Мандрівники, які заїжджають у В'єтнам, повинні мати медичну страховку з мінімальним покриттям у 50 000 доларів США для лікування COVID-19.

У жовтні влада вирішила відкрити острів Фукуока, а також низку інших провінцій, проте кордони залишилися закритими через низький рівень вакцинації місцевого населення.

COVID-19 у В'єтнамі: останні дані