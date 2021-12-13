В'єтнам планує відновити авіасполучення у 2022 році: кому дозволять в'їзд
Джерело:Inquirer.net
Вперше з початку пандемії COVID-19, В'єтнам відкриє кордон для іноземних туристів. Проте потрапити до країни зможуть не усі.
Про це розповів заступник прем'єр-міністра В'єтнаму Фам Бінь Мінь. Він додав, що поновлення регулярних міжнародних комерційних рейсів відбуватиметься у декілька етапів.
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Як відбуватиметься відновлення авіасполучення
Перший рейс планують запустити на початку нового року – 1 січня 2022 року.
На першому етапі планують відновити рейси з Камбоджею, Китаєм, Лаосом, Кореєю, Сінгапуром, Таїландом, Японією, Тайванем та США – Сан-Франциско, Лос-Анджелеса.
Пізніше цей список буде розширено – туди додаватимуть країни з високим рівнем COVID-безпеки та вакцинації. Водночас інформація про запуск рейсів з України поки що відсутня.
В'їзду до В'єтнаму станом на грудень 2021 року
- В'єтнам запровадив суворий прикордонний контроль від початку пандемії, спрямований на запобігання поширенню COVID-19.
- В'їзд у країну дозволений лише громадянам та особам, які мають візи для висококваліфікованих професій, а також іноземців, що займаються дипломатичним або офіційним бізнесом.
- Мандрівники, які заїжджають у В'єтнам, повинні мати медичну страховку з мінімальним покриттям у 50 000 доларів США для лікування COVID-19.
- У жовтні влада вирішила відкрити острів Фукуока, а також низку інших провінцій, проте кордони залишилися закритими через низький рівень вакцинації місцевого населення.
COVID-19 у В'єтнамі: останні дані
- За даними Worldometer, станом на 13 грудня 2021 року у В'єтнамі виявлено 1 428 428 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 28 081 летальних;
- Водночас 1 055 912 осіб побороли хворобу.