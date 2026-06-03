Вночі це особливо заворожує: де туристи можуть побачити вулкан із справжнім синім полум'ям

Усі ми звикли, що вулкан асоціюється з червоним або помаранчевим полум'ям. Але існують явища, які ламають ці уявлення і виглядають радше як щось із фантастичного фільму.

Індонезія, що розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, є одним із найбільш геологічно активних регіонів світу. Саме тут сформувалися унікальні ландшафти, де поєднуються вулкани, кислотні озера та рідкісні природні явища. Одним із таких місць є геопарк Іджен, який став частиною Глобальної мережі геопарків ЮНЕСКО.

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Що відомо про геопарк Іджен?

Геопарк Іджен розташований на острові Ява, у провінції Східна Ява, між регіонами Баньювангі та Бондовосо, розповідає Ministry of Tourism Republic of Indonesia. Його головною природною особливістю є кратер вулкана Іджен, у якому розташоване одне з найбільших кислотних озер у світі. Вода в ньому має бірюзово-зелений відтінок через високий вміст сірчаної та інших кислот, а також мінералів, що змінюють колір протягом дня.

Як виглядає вулкан Іджен: дивитись відео

Особливу увагу туристів привертає явище "блакитного вогню" – це унікальний природний феномен, який можна побачити лише в Іджені та ще в Ісландії. Він виникає через займання сірчаного газу, що виходить із тріщин вулкана. Це полум'я видно переважно вночі, і воно створює ефект світіння синім кольором прямо на схилах кратера. Окрім геологічних особливостей, регіон має й значне біологічне та культурне різноманіття.

Тут мешкають десятки видів флори і фауни, а також зберігаються традиційні способи життя місцевих жителів. Однією з найважчих і найнебезпечніших професій є ручний видобуток сірки просто з кратера вулкана. Робітники щодня підіймають важкі кошики із сіркою, незважаючи на токсичні випари та складні умови праці.



Туристи стоять біля блакитного вогню / фото TripAdvisor

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Для туристів Іджен також є популярним напрямком. Підйом до кратера займає кілька годин, а найкращий час для сходження – це ніч або ранній ранок, коли можна побачити блакитний вогонь і світанок над вулканічним комплексом. Відвідування можливе лише з дотриманням правил безпеки та часто у супроводі гідів, оскільки активність вулкана залишається високою.