Однак найбільше відпочивальників хвилюють не ці "страхи", а дещо серйозніше. 24 Канал, посилаючись на The Sun, розповідає, чого люди на час відпустки за кордоном бояться найбільше.

Цікаво Вже не один рік: яка країна є найпопулярнішою у світі серед туристів

Які головні "страхи" туристів під час відпустки

Опитування показало, що надзвичайні ситуації зі здоров'ям є головним занепокоєнням під час перебування в іншій країні. А вже наступними в рейтингу є втрата багажу та пропущений рейс. Також значний відсоток мандрівників боїться заблукати та хвилюється про надійність свого житла з погляду безпеки.

Ось 10 речей, які змушують туристів хвилюватися:

надзвичайні ситуації у сфері охорони здоров'я;

втрата багажу;

пропущені рейси;

крадіжка особистих речей;

кишенькові крадіжки;

втрата важливих документів;

переповнені туристичні місця;

небезпечна питна вода;

блукання через незнайому місцевість;

мовні бар'єри та культурні непорозуміння.



Втрата багажу – один із найбільших страхів туристів / Фото Pexels

Про що варто справді турбуватися

Дослідження також показало, що 86% мандрівників вважають себе обережними під час бронювання подорожей. Та водночас 29% туристів стали жертвами шахрайства або ціллю для атак як під час поїздки, так і під час її планування.

Коли ми подорожуємо, то часто зосереджуємося на фізичній безпеці, але цифрові загрози "не відпочивають". Від втручання через публічний Wi-Fi до фішингових шахрайств, замаскованих під підтвердження бронювання в готелях, кіберзлочинці націлюються на мандрівників, коли вони втрачають пильність,

– каже Мелісса Воллер, адвокатка з питань кібербезпеки,

З тих, хто підключався до Wi-Fi за кордоном, 14% бачили підозрілі вікна в браузері та 9% отримували сповіщення про витік даних. Щоб отримати доступ до Wi-Fi під час подорожі 45% туристів надали свою електронну адресу, 30% – ввели своє ім'я та прізвище, а 28% навіть вказали номер своїх апартаментів у готелі.

Адвокатка додає: "Громадський Wi-Fi може бути зручним, але також це потенційний осередок крадіжки персональних даних. Кілька кліків у неправильному місці – і хакери отримали доступ від онлайн-пошти до банківських реквізитів".

Експерти кажуть, що розумним рішенням у таких випадках буде використання VPN. Так онлайн-активність залишиться конфіденційною та доступною лише для самого користувача.