Скасування рейсів – тимчасове. Призупинили авіасполучення 15 травня ще дві компанії Fly Dubai та Etihad Air.
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Рейси призупинили тимчасово через обстріли
Вони приєднались до решти авіаперевізників. Поки що в аеропорті "Бен-Гуріон" відображаються ті авіаперельоти з 19 травня, які ще планують здійснити до країни.
Ізраїльські авіакомпанії забиратимуть громадян з-за кордону
Три ізраїльські авіакомпанії El Al, Arkia та Israir евакуйовуватимуть тих ізраїльських громадян, які застрягли за кордоном. Один літак вже направили до Бельгії, до міста Льєж. Також рейси запланували до Франкфурта, Лондона та Парижа.
До теми Ізраїль знищив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази, – ЗМІ
Головне про ескалацію на Близькому Сході
- Авіаудари з Сектора Гази розпочали завдавати 10 травня – після заворушень у Східному Єрусалимі.
- Ізраїль у відповідь обстрілює об'єкти ХАМАСу.
- Палестина доповіла про щонайменше 147 загиблих, Ізраїль – про 10.