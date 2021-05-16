Скасування рейсів – тимчасове. Призупинили авіасполучення 15 травня ще дві компанії Fly Dubai та Etihad Air.

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Рейси призупинили тимчасово через обстріли

Вони приєднались до решти авіаперевізників. Поки що в аеропорті "Бен-Гуріон" відображаються ті авіаперельоти з 19 травня, які ще планують здійснити до країни.

Зверніть увагу! Міжнародні авіакомпанії припинили сполучення навіть попри те, що Ізраїль домовився про перенаправлення рейсів в аеропорті "Рамон" на півдні країни.

Ізраїльські авіакомпанії забиратимуть громадян з-за кордону

Три ізраїльські авіакомпанії El Al, Arkia та Israir евакуйовуватимуть тих ізраїльських громадян, які застрягли за кордоном. Один літак вже направили до Бельгії, до міста Льєж. Також рейси запланували до Франкфурта, Лондона та Парижа.

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