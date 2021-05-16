Отмена рейсов – временная. Приостановили авиасообщение 15 мая еще две компании Fly Dubai и Etihad Air.
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Рейсы приостановили временно из-за обстрелов
Они присоединились к остальным авиаперевозчикам. Пока в аэропорту "Бен-Гурион" отражаются те авиаперелеты с 19 мая, которые еще планируют осуществить в страну.
Израильские авиакомпании будут забирать граждан из-за рубежа
Три израильские авиакомпании El Al, Arkia и Israir будут эвакуировать тех израильских граждан, которые застряли за рубежом. Один самолет уже направили в Бельгию, в город Льеж. Также рейсы запланировали во Франкфурт, Лондон и Париж.
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