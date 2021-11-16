Вперше за півтора року: одна з країн Південної Азії відкрилася для вакцинованих іноземців

15 листопада Індія вперше за 18 місяців відкрила свої кордони для іноземних туристів. До країни пускають лише повністю вакцинованих від COVID.

Рішення було прийнято на тлі покращення ситуації з коронавірусом у країні. Слід зауважити, що на початку пандемії COVID, у березні 2020 року, Індія запровадила один з найжорсткіших карантинів у світі.

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Індія відкрилася для вакцинованих туристів

Так, за даними міністерства охорони здоров'я, прибулі повинні бути повністю вакциновані, дотримуватися всіх протоколів COVID-19 і здати ПЛР-тест протягом 72 годин після прильоту.

Остання вимога щодо ПЛР-тесту не стосується мандрівників з тих країн, що мають угоди з Індією про взаємне визнання сертифікатів вакцинації – США, Велика Британія та багато європейських країн.

Стимул для подорожей

Індія пропонуватиме іноземним туристам безкоштовні візи.

Першим 500 тисячам туристів можуть вручити безплатні візи в спробі відродити сектори туризму, гостинності та авіації, які постраждали від пандемії COVID-19 з березня 2020 року, коли було оголошено про національний локдаун,

– йдеться у повідомленні.

На думку чиновників, це сприятиме відродженню туристичної та авіаційної галузі.

Передбачається, що акція триватиме до 31 березня 2022 року або до моменту, коли будуть видані всі п'ятсот тисяч туристичних віз.