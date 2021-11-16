Решение было принято на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Следует отметить, что в начале пандемии COVID, в марте 2020 года, Индия ввела один из самых жестких карантинов в мире.
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Индия открылась для вакцинированных туристов
Так, по данным министерства здравоохранения, прибывшие должны быть полностью вакцинированы, соблюдать все протоколы COVID-19 и сдать ПЦР-тест в течение 72 часов после прилета.
Последнее требование по ПЦР-тесту не касается путешественников из стран, имеющих соглашение с Индией о взаимном признании сертификатов вакцинации – США, Великобритания и многие европейские страны.
Стимул для путешествий
Индия будет предлагать иностранным туристам бесплатные визы.
Первым 500 тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, пострадавших от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне,
– говорится в сообщении.
По мнению чиновников, это поспособствует возрождению туристической и авиационной отрасли.
Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз.