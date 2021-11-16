Решение было принято на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Следует отметить, что в начале пандемии COVID, в марте 2020 года, Индия ввела один из самых жестких карантинов в мире.

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Индия открылась для вакцинированных туристов

Так, по данным министерства здравоохранения, прибывшие должны быть полностью вакцинированы, соблюдать все протоколы COVID-19 и сдать ПЦР-тест в течение 72 часов после прилета.

Последнее требование по ПЦР-тесту не касается путешественников из стран, имеющих соглашение с Индией о взаимном признании сертификатов вакцинации – США, Великобритания и многие европейские страны.

Стимул для путешествий

Индия будет предлагать иностранным туристам бесплатные визы.

Первым 500 тысячам туристов могут вручить бесплатные визы в попытке возродить секторы туризма, гостеприимства и авиации, пострадавших от пандемии COVID-19 с марта 2020 года, когда было объявлено о национальном локдауне,

– говорится в сообщении.

По мнению чиновников, это поспособствует возрождению туристической и авиационной отрасли.

Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз.

По данным Worldometer, по состоянию на 16 ноября 2021 года в Индии выявлен 34 456 401 случай заражения коронавирусом, из них 463 852 летальных.