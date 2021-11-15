Нововведение начнет действовать с сегодняшнего дня, 15 ноября. Об этом сообщил премьер-министр страны Хун Сен.

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Камбоджа отменяет карантин для вакцинированных туристов

Как отмечает премьер-министр, эта политика "позволит стране полностью открыться" и, что она "отражает политику других стран региона".

В Камбодже почти полностью вакцинировано 88% от общей численности населения, что составляет около 16 миллионов. Следовательно, карантин больше не требуется, кроме тех, кто не привит – им по-прежнему нужно пройти 14-дневный карантин,

– заявил он.

По словам Хун Сена, полностью вакцинированным туристам придется только пройти экспресс-тест и ждать результатов в месте жительства. Те, у кого тесты окажутся отрицательными, смогут путешествовать в любую точку Камбоджи.

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