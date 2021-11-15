Нововведення почне діяти відсьогодні, 15 листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хун Сен.
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Камбоджа скасовує карантин для вакцинованих
Як зауважує прем'єр-міністр, ця політика "дозволить країні повністю відкритися" і, що вона "відбиває політику інших країн регіону".
У Камбоджі майже повністю вакциновані 88% від загальної кількості населення, що становить близько 16 мільйонів. Отже, карантин більше не вимагається, окрім тих, хто не щеплений – їм, як і раніше, потрібно пройти 14-денний карантин,
– заявив він.
За словами Хун Сена, повністю вакцинованим туристам доведеться лише пройти експрес-тест й очікувати результатів в місці проживання. Ті, у кого тести виявляться негативними, зможуть подорожувати до будь-якої точки Камбоджі.