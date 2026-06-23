Де охолонути у спеку цього літа: топ 3 безкоштовні водойми біля Києва

Літо вже у розпалі, а це означає, що час збирати сумки, брати сонцезахисний крем і купальники та вирушати на пошуки ідеального місця для відпочинку біля води. Якщо хочеться освіжитися, позасмагати на пляжі та провести день на природі, ми підготували для вас добірку озер неподалік Києва.

На море щотижня не покатаєшся, але засмучуватися не варто. Адже зовсім поруч від міста можна знайти чудові локації для купання та відпочинку біля води.

Дивіться також Де біля Львова можна безкоштовно відпочити біля водойми: добірка локацій для літнього відпочинку

Де у Києві можна безкоштовно відпочити біля водойми?

Озеро Блакитне, Підгірці

Блакитне озеро – популярне місце для літнього відпочинку неподалік від Києва. Водойма відома своєю чистою блакитною водою, піщаним пляжем і пологим заходом у воду. На території є як безкоштовна пляжна зона з роздягальнями та місцями для відпочинку, так і платний облаштований пляж із лежаками, волейбольними майданчиками, рестораном, баром і кальян-баром. Це гарне місце для відпочинку з друзями або сім'єю протягом усього дня.

Доїїхати можна автомобілем: близько 15 хвилин від Києва по Обухівській трасі у напрямку села Підгірці. Також громадським транспортом: від станції метро "Видубичі" автобусами №789 або №309 до зупинки "село Підгірці".

Де розташоване озеро: дивитись на картах

Озеро Вербне

Озеро Вербне – це одна з наймальовничіших водойм Оболонського району Києва. Воно відоме чистою водою, мальовничими берегами та великою кількістю зелені. Свою назву озеро отримало завдяки вербам, які ростуть уздовж берегів і створюють затишну атмосферу для відпочинку.

На північному березі облаштований пляж із сучасною інфраструктурою, де можна засмагати, купатися та проводити час біля води. Озеро також популярне серед рибалок, адже тут водяться щука, окунь, карась, лящ, краснопірка та інші види риб. Поруч розташовані прогулянкові зони, набережна, кафе та веломаршрути, тому відпочинок біля озера легко поєднати з прогулянкою Оболонню.

Озеро розташоване в Оболонському районі Києва. Найзручніше дістатися від станцій метро "Оболонь" або "Мінська" пішки чи громадським транспортом у напрямку вулиці Приозерної. Для автомобілістів поруч є зручні під'їзди та місця для паркування.

Де розташоване озеро: дивитись на картах

Дивіться також Гори, озера та водоспади: природні локації Карпат, які варто відвідати цього літа

Блакитне озеро, Горенка

Блакитне озеро в Горенці – мальовнича водойма на околиці Пуща-Водицького лісу, яка утворилася на місці колишнього глиняного кар'єру. Озеро приваблює прозорою водою блакитного відтінку, красивими краєвидами та спокійною атмосферою для відпочинку на природі. Тут можна купатися, засмагати, рибалити або влаштувати пікнік біля води.

Для відвідувачів доступний облаштований пляж "Лазурний" із зонами відпочинку та альтанками, а також безкоштовні ділянки для тих, хто віддає перевагу відпочинку ближче до природи. Поруч розташований Пуща-Водицький ліс, де можна прогулятися мальовничими стежками та насолодитися тишею серед дерев.

Автомобілем їхати близько 20 – 25 хвилин від Києва трасою Е-373 у напрямку села Горенка. Можна дістатись автобусом №719 від станції метро "Нивки" до Горенки, після чого потрібно пройтися пішки до озера.

Де розташоване озеро: дивитись на картах