Від одних фото перехоплює подих: де побачити один із найпотужніших водоспадів Європи
- Водоспад Деттіфосс, розташований у північній частині Ісландії, є одним із найпотужніших у Європі, з середнім потоком близько 200 кубометрів води на секунду.
- Деттіфосс розміщується в каньйоні вулканічного походження, а навколо нього можна побачити веселку через постійні бризки води, що робить його популярним місцем для фотографій.
Деттіфосс в Ісландії вважають одним із найпотужніших водоспадів Європи. Щосекунди тут у каньйон зриваються сотні кубометрів льодовикової води, створюючи густий туман і сильний гул. Це одна з найвідоміших природних локацій півночі країни.
Чи може водоспад бути настільки потужним, що змінює відчуття простору навколо? Деттіфосс в Ісландії саме такий випадок: його гул і масивні потоки води роблять його одним із найвражаючих природних об'єктів Європи. З посиланням на Guide to Iceland та Visit North Iceland розповідаємо про найцікавіші деталі цієї локації.
Де розташований Деттіфосс і чим він особливий?
Водоспад Деттіфосс розташований у північній частині Ісландії, в межах національного парку. Його живить льодовикова річка Йокульса-а-Фйоллум, тому кількість води сильно змінюється залежно від сезону, але навесні та влітку потік стає особливо потужним через танення льодовиків.
Як виглядає водоспад:
Водоспад має приблизно 45 метрів висоти та близько 100 метрів ширини, але вражає не стільки розмірами, скільки силою. Потік води настільки інтенсивний, що створює постійний туман і відчутну вібрацію землі поблизу оглядових майданчиків. У безвітряну погоду краплі води піднімаються в повітря на десятки метрів і можуть "накривати" відвідувачів навіть на відстані.
Які є цікаві факти про водоспад?
Деттіфосс має кілька особливостей, які роблять його унікальним у Європі:
- Один із найпотужніших водоспадів Європи – середній потік сягає близько 200 метрів кубічних води на секунду, але під час танення льодовиків він значно зростає.
- Канйон вулканічного походження – водоспад падає в каньйон Йокульсарглюфур, який сформувався внаслідок давніх вивержень і льодовикових повеней.
- Дика ізоляція – територія навколо виглядає майже незайманою, і це одна з причин, чому Деттіфосс часто знімають у фільмах про інші планети.
- Іноді тут можна побачити веселку, яка з'являється через постійні бризки води – це один із найпопулярніших моментів для фотографій.
Як дістатися і що варто знати?
Є два основні маршрути:
- Дорога 862 (західна сторона) – асфальтована, більш доступна і відкрита більшу частину року.
- Дорога 864 (східна сторона) – ближча до водоспаду, але гравійна й часто закрита взимку.
Обидві дороги є частиною маршруту Діамантове коло, який поєднує найвідоміші природні локації півночі Ісландії. Цікавий нюанс: навіть улітку тут погода може змінюватися за лічені хвилини. Сонце, вітер і туман чергуються дуже швидко, тому водоспад виглядає по-різному буквально кожні 10 – 15 хвилин.
Найкращий час для відвідування:
- Літо (червень – вересень) – найзручніший період: відкриті дороги, стабільні умови для піших маршрутів і найкраща видимість.
- Взимку Деттіфосс перетворюється на крижаний пейзаж, але доступ до нього може бути обмежений через сніг і вітер.
