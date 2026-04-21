Від одних фото перехоплює подих: де побачити один із найпотужніших водоспадів Європи

Деттіфосс в Ісландії вважають одним із найпотужніших водоспадів Європи. Щосекунди тут у каньйон зриваються сотні кубометрів льодовикової води, створюючи густий туман і сильний гул. Це одна з найвідоміших природних локацій півночі країни.

Чи може водоспад бути настільки потужним, що змінює відчуття простору навколо? Деттіфосс в Ісландії саме такий випадок: його гул і масивні потоки води роблять його одним із найвражаючих природних об'єктів Європи. З посиланням на Guide to Iceland та Visit North Iceland розповідаємо про найцікавіші деталі цієї локації.

Де розташований Деттіфосс і чим він особливий?

Водоспад Деттіфосс розташований у північній частині Ісландії, в межах національного парку. Його живить льодовикова річка Йокульса-а-Фйоллум, тому кількість води сильно змінюється залежно від сезону, але навесні та влітку потік стає особливо потужним через танення льодовиків.

Як виглядає водоспад

Водоспад має приблизно 45 метрів висоти та близько 100 метрів ширини, але вражає не стільки розмірами, скільки силою. Потік води настільки інтенсивний, що створює постійний туман і відчутну вібрацію землі поблизу оглядових майданчиків. У безвітряну погоду краплі води піднімаються в повітря на десятки метрів і можуть "накривати" відвідувачів навіть на відстані.

Які є цікаві факти про водоспад?

Деттіфосс має кілька особливостей, які роблять його унікальним у Європі:

Один із найпотужніших водоспадів Європи – середній потік сягає близько 200 метрів кубічних води на секунду, але під час танення льодовиків він значно зростає.

– середній потік сягає близько 200 метрів кубічних води на секунду, але під час танення льодовиків він значно зростає. Канйон вулканічного походження – водоспад падає в каньйон Йокульсарглюфур, який сформувався внаслідок давніх вивержень і льодовикових повеней.

– водоспад падає в каньйон Йокульсарглюфур, який сформувався внаслідок давніх вивержень і льодовикових повеней. Дика ізоляція – територія навколо виглядає майже незайманою, і це одна з причин, чому Деттіфосс часто знімають у фільмах про інші планети.

– територія навколо виглядає майже незайманою, і це одна з причин, чому Деттіфосс часто знімають у фільмах про інші планети. Іноді тут можна побачити веселку, яка з'являється через постійні бризки води – це один із найпопулярніших моментів для фотографій.

Водоспад Деттіфосс / фото Canva

Як дістатися і що варто знати?

Є два основні маршрути:

Дорога 862 (західна сторона) – асфальтована, більш доступна і відкрита більшу частину року.

– асфальтована, більш доступна і відкрита більшу частину року. Дорога 864 (східна сторона) – ближча до водоспаду, але гравійна й часто закрита взимку.

Обидві дороги є частиною маршруту Діамантове коло, який поєднує найвідоміші природні локації півночі Ісландії. Цікавий нюанс: навіть улітку тут погода може змінюватися за лічені хвилини. Сонце, вітер і туман чергуються дуже швидко, тому водоспад виглядає по-різному буквально кожні 10 – 15 хвилин.

Найкращий час для відвідування:

Літо (червень – вересень) – найзручніший період: відкриті дороги, стабільні умови для піших маршрутів і найкраща видимість.

– найзручніший період: відкриті дороги, стабільні умови для піших маршрутів і найкраща видимість. Взимку Деттіфосс перетворюється на крижаний пейзаж, але доступ до нього може бути обмежений через сніг і вітер.

Які новини також будуть вам цікаві?