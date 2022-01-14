Найпопулярнішим рейсом на початку 2022 року став напрямок Київ – Львів. Зараз цей маршрут обслуговують відразу чотири авіаперевізники.

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Другий за частотою авіамаршрут в Україні – Київ – Одеса. Тут авіакомпанії пропонують авіапасажирам 26 вильотів на тиждень.

Трійку лідерів замикає Київ – Дніпро. Його обслуговує лише одна авіакомпанія – Windrose з частотою 25 рейсів на тиждень. Дніпро має давню славу аеропорту, до якого важко потрапити стороннім авіаперевізникам. Можливо, ситуація зміниться після завершення будівництва нового аеродрому та терміналу, тоді популярність маршруту може зрости.

Авіамаршрут Київ – Запоріжжя обслуговують Air Ocean Airlines, Windrose та "Мотор Січ" із сумарною частотою польотів 20 разів на тиждень. Такий показник ставить цю лінію на четверте місце за популярністю серед внутрішніх маршрутів.

Зараз в Україні залишаються активними ще чотири регулярні внутрішні авіамаршрути, на кожному з яких літає тільки по одній авіакомпанії. Квитки на внутрішні авіарейси оподатковуються 20% ПДВ, що ставить їх у нерівне становище з міжнародними маршрутами, які повністю звільнені від цього податку.

Список внутрішніх авіарейсів в Україні у січні 2022 року

Київ – Львів – 39 рейсів на тиждень

Windrose – 21 рейс на тиждень,

Air Ocean Airlines – 7 рейсів на тиждень,

"Мотор Січ" – 6 рейсів на тиждень,

Bees Airline – 5 рейсів на тиждень.

Київ – Одеса – 26 рейсів на тиждень

МАУ – 14 рейсів на тиждень,

"Мотор Січ" – 7 рейсів на тиждень,

Bees Airline – 5 рейсів на тиждень.

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Київ – Дніпро – 25 рейсів на тиждень

Windrose – 25 рейсів на тиждень.

Київ – Запоріжжя – 20 рейсів на тиждень

Air Ocean Airlines – 7 рейсів на тиждень,

Windrose – 7 рейсів на тиждень,

"Мотор Січ" – 6 рейсів на тиждень.

Київ – Харків – 14 рейсів на тиждень

Windrose – 14 рейсів на тиждень.

Київ – Івано-Франківськ – 9 рейсів на тиждень

Windrose – 9 рейсів на тиждень.

Львів – Харків – 2 рейси на тиждень

Air Ocean Airlines – 2 рейси на тиждень.

Львів – Запоріжжя – 2 рейси на тиждень