Де народилася "королева панку" Вів'єн Вествуд: цю локацію знають одиниці

Тихе англійське село з мальовничими пейзажами колись було домом для дівчини, яка згодом перевернула світ моди. У матеріалі розповімо, де пройшли ранні роки легендарної дизайнерки Вів’єн Вестуд.

Ця жінка вплинувала на формування панк-культури у Великій Британії, пише Express. Саме її називають «королевою панку», оскільки Вествуд ввела естетику панку у високу моду.

Де народилася Вів’єн Вествуд?

Розташоване на північ від Глоссопа, у районі Хай-Пік графства Дербішир, лежить село Тінтвістл. Географічно воно ближче до Манчестера. Це місце приваблює спокійною атмосферою та природними краєвидами, хоча справжню популярність отримало саме завдяки зв’язку з відомою дизайнеркою.

Вів’єн Вествуд народилася у 1941 році й провела у цьому селі своє дитинство та юність. Тут серед сільський пейзажів зароджувалася її любов до дизайну, хоч і її життя на той час було простим і далеким від майбутнього світу моди.



Рідне село Вів'єн Вествуд / Фото Getty Images

У 15 років вона залишила село й переїхала до Лондона. Саме у столиці Великої Британії почалася її історія становлення культової постаті у світі моди.

Світ вперше почув про Вествуд, коли вона разом з Малкольмом Маклареном відкрила бутик під назвою Sex. У ньому з’явилися провокаційні дизайни, які й стали символом нового стилю й відіграли важливу роль у становленні панк-руху 1970-х років.

Магазин швидко став популярним, а співпраця з британським гуртом Sex Pistols посилила вплив дизайнерки. Згодом її бренд розширився, з’явилися нові магазини в Лондоні, а її ім’я стало відоме далеко за межами Британії.

Vogue пише, що Вів'єн Вестуд була бунтаркою за природою. Саме вона стала піонеркою панк-моди на початку кар'єри, тоді матір’ю романтичного шику на початку 1980-х, відродила корсети й туфлі на платформі в 1990-х і перетворила своє ім’я на всесвітньо відомий бренд, вписавши своє ім'я в історію.

Єлизавета II навіть призначила її кавалером Ордена Британської імперії за внесок у моду й мистецтво.є

Відомої дизайнерки не стало у 2022 році у 81 рік. І хоч останні роки вона проведа у Клепгемі, церемонія прощання відбулася саме в Тінтвістлі – у церкві Христа, а поховали її на церковному подвір’ї Пресвятої Діви Марії.

Церкву прикрасили 45 метрами тартану MacLeod Harris – візерунком, який став знаковим для дизайнерки. Це стало особливим жестом вшанування її життя й творчості.

Тепер пам’ять про Вів’єн Вествуд живе в самій місцевості. Її бренд навіть присвятив осінньо-зимову колекцію 23/24 року селу Тінтвістл, підкресливши зв’язок з її корінням. Зйомки кампанії проходили саме тут, а однією з моделей стала її онука Кора Корре.



Село Вів'єн Вествуд / Фото Manchester Evening News

Сьогодні ж Тінтвіст прираблює не лише шанувальників моди, але й любителів природи. Село має красиві гірські ландшафти, тож ідеально підходить для прогулянок.

Дослідивши околиці відвідувачі зупиняються у місцевому пабі "Бичача голова", щоб відпочити й насолодитися атмосферою тихого, але знакового місця.

