Виробляли більше вуглекислого газу, ніж поглинали: ЮНЕСКО назвала 10 шкідливих для планети лісів

Міжнародна організація ЮНЕСКО назвала десять шкідливих для планети лісів, що охороняються. За останні 20 років вони виробляли більше вуглекислого газу, ніж поглинали.

Загальна площа лісів всесвітньої спадщини – 69 мільйонів гектарів. Щороку усі разом вони поглинають 190 мільйонів тонн CO₂.

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ЮНЕСКО назвала шкідливі для планети ліси

Причиною такого становища – є незаконне вирубування дерев та перетворення лісів на сільськогосподарські угіддя.

Крім того, багато вуглекислого газу виділяється через пожежі, що трапляються після тривалого періоду посухи. Вони спричинені зміною клімату.

Усі ліси мають стати активом у боротьбі зі зміною клімату. Висновок нашої доповіді про те, що навіть деякі з найбільш знакових і найкраще охоронюваних лісів, дійсно можуть сприяти зміні клімату,

– сказав лікар Талес Карвальо Резенде з ЮНЕСКО.

За його словами, це викликає тривогу і виявляє свідчення серйозності цієї надзвичайної кліматичної ситуації.

10 шкідливих для планети лісів, що охороняються

тропічний ліс на Суматрі (Індонезія); біосферний заповідник Ріо-Платано (Гондурас); національний парк Йосеміті (США); міжнародний парк світу Уотертон-Глейшер (Канада); гори Барбертон-Махонджва (ПАР); парк Кінабалу (Малайзія); басейн озера Увс-Нуур (Росія, Монголія); національний парк Гранд-Каньйон (США); район Великих Блакитних гір (Австралія); національний парк Морн-Труа-Пітон (Домініка).​

У звіті настійно закликається забезпечити надійний і стійкий захист об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та навколишніх ландшафтів, щоб гарантувати, що їхні ліси можуть продовжувати діяти як потужні поглиначі вуглекислого газу та накопичувачі для майбутніх поколінь.

Щоб досягти цього, звіт рекомендує швидко реагувати на події, пов'язані з кліматом, а також підтримувати та зміцнювати екологічний зв’язок шляхом покращення управління ландшафтом.