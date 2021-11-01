Общая площадь лесов всемирного наследия – 69 миллионов гектаров. Каждый год они вместе поглощают 190 миллионов тонн CO₂.
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ЮНЕСКО назвала вредные для планеты леса
Причиной такого положения является незаконная вырубка деревьев и превращение лесов в сельскохозяйственные угодья.
Кроме того, много углекислого газа выделяется из-за пожаров, случающихся после длительного периода засухи. Она вызвана изменением климата.
Все леса должны стать активом в борьбе с изменением климата. Вывод нашего доклада о том, что даже некоторые из самых знаковых и лучше охраняемых лесов, действительно могут способствовать изменению климата,
– сказал врач Талес Карвальо Резенде из ЮНЕСКО.
По его словам, это вызывает тревогу и свидетельствует о серьезности этой чрезвычайной климатической ситуации.
10 охраняемых вредных для планеты лесов
- тропический лес на Суматре (Индонезия);
- биосферный заповедник Рио-Платано (Гондурас);
- национальный парк Йосемити (США);
- международный парк мира Уотертон-Глейшер (Канада);
- горы Барбертон-Махонджва (ЮАР);
- парк Кинобаллу (Малайзия);
- бассейн озера Увс-Нуур (Россия, Монголия);
- национальный парк Гранд-Каньон (США);
- район Больших Голубых гор (Австралия);
- национальный парк Морн-Труа-Питон (Доминика).
В отчете настоятельно призывается обеспечить надежную и устойчивую защиту объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и окружающих ландшафтов, чтобы гарантировать, что их леса могут продолжать действовать как мощные поглотители углекислого газа и накопители для будущих поколений.
Для достижения этого, отчет рекомендует быстро реагировать на события, связанные с климатом, а также поддерживать и укреплять экологическую связь путем улучшения управления ландшафтом.