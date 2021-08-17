Винний маршрут Грузії та Азербайджану: що пропонують мандрівникам

Азербайджан та Грузія створили новий цікавий туристичний винний тур. Спільний маршрут буде проходити через головні виноробні регіони країн.

Азербайджан вже готовий до запуску проєкту та чекає, поки Грузія завершить роботи. Travel 24 розкриває деталі нового туристичного продукту.

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Новий винний маршрут Грузії та Азербайджану

Ініціатором створення винного маршруту Iter Vitis Azerbaijan став Азербайджан, про це повідомив Інтерфакс-Азербайджан глава сектору розвитку туристичної продукції Бюро по туризму Азербайджану Шаріфа Гасанова.



Винний тур Грузії та Азербайджану / Фото Unsplash

Через пандемію COVID-19 країни почали працювати над відновленням потоку туристів та розробили цей унікальний тур. Шлях буде пролягати через винні міста Баку, Шемаха, Ісмаїли, Габала, Шекі, Гейгель, Шамкір, Гянджа і Товуз. У рамках туру передбачена дегустація вин, місцевих сортів винограду та знайомство із національною виноробною культурою Азербайджану та її особливостями.



Знайомство з культурою виноробства / Фото Unsplash

З 2009 року Iter Vitis є сертифікованим маршрутом Ради Європи. Він популяризує культуру виноробства та місцевих пейзажів. Цей проєкт дозволяє мандрівникам відкривати віддалені куточки від Кавказу до західноєвропейських виноградників, дізнаватися про методи вирощування, зберігання та транспортування, а також познайомитися з цікавими історичними фактами та легендами.

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