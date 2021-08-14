Курйозне відео опублікували в ютубі. Туристи викопали собі басейн з піску, куди помістилася уся сім'я.

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Власний басейн на Азовському морі

Під час відпочинку на Арабатській стрілці туристи підійшли до ситуації з купання нестандартно. Вони викопали свій власний басейн, звідки викинули усіх настирливих желеподібних мешканців.

Робимо свій басейн і захист від настирливих медуз, які псують весь відпочинок! Температура води відмінна, море тепле! Увечері неможливо гуляти, бо тебе з'їдять комарі або мошки! Ось такий відпочинок на морі!

– мовиться у підписі до відео.

До власного басейну доклали руку чоловіки – вони підійшли до справи серйозно, з великими лопатами та сітками. Розмір водойми дозволи розміститися усім членам сім'ї з комфортом та без проблем зануритися у морську воду.

Купатися без медуз: курйозне відео