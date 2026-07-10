Villa del Balbianello розташована на лісистому мисі Лаведо, приблизно за 38 кілометрів від міста Комо. Елегантна вілла 18 століття ніби височіє над озером, відкриваючи відвідувачам захопливі краєвиди. Протягом століть тут відпочивали письменники, мандрівники, науковці та дослідники, а сьогодні це місце входить до списку найпопулярніших туристичних пам'яток озера Комо.

Чому Villa del Balbianello стала однією з найвідоміших вілл Італії?

Історія вілли розпочалася наприкінці 18 століття, коли кардинал Анджело Марія Дуріні вирішив збудувати тут свою літню резиденцію. Пізніше маєток кілька разів змінював власників, пережив період занепаду, а нове життя отримав завдяки міланському бізнесмену, досліднику та колекціонеру Гвідо Монзіно.

Саме він відреставрував будівлю, перетворив її на приватний музей і зібрав колекцію експонатів, привезених із численних експедицій. Після смерті Монзіно у 1988 році вілла перейшла під опіку Фонду італійської спадщини (FAI), який і сьогодні займається її збереженням.

Як виглядає вілла: дивитись відео

Втім, світову популярність Villa del Balbianello принесла не лише історія. Саме тут проходили зйомки окремих сцен фільмів "Казино Рояль" із серії про Джеймса Бонда та "Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів". Після виходу цих стрічок кількість охочих побачити віллу на власні очі значно зросла.

Що варто побачити під час відвідування?

Найбільше захоплення у туристів викликають доглянуті сади, які каскадом спускаються до озера. Стежки пролягають між старовинними платанами, лавровими кущами, самшитом і декоративними рослинами, а майже на кожному повороті відкриваються нові панорамні види.

Одна з найвідоміших частин комплексу – це лоджія, розташована на найвищій точці півострова. Саме її часто можна побачити на фотографіях озера Комо, адже звідси відкривається один із найкращих краєвидів на околиці. Не менш цікавою є і сама вілла.

Усередині збереглися меблі 18 – 19 століть, старовинні килими, декоративні елементи та колекції Гвідо Монзіно, привезені з різних куточків світу. Тут також можна побачити бібліотеку, яка налічує близько чотирьох тисяч книг, присвячених географії, подорожам і дослідницьким експедиціям. Завдяки мальовничим краєвидам і романтичній атмосфері Villa del Balbianello також стала популярним місцем для весільних церемоній та фотосесій.

Як відвідати Villa del Balbianello?

Безпосередньо автомобілем до вілли дістатися неможливо. Найпоширеніший варіант залишити машину в містечку Ленно та пройти до входу пішки. Стежка довжиною близько одного кілометра займає приблизно 25 хвилин, а для любителів трекінгу є довший маршрут протяжністю близько 2,5 кілометра.

Ще один спосіб – це дістатися водним таксі з Лідо-ді-Ленно. Такий трансфер потрібно бронювати заздалегідь. Адміністрація вілли рекомендує купувати квитки онлайн ще до поїздки. Туристи можуть обрати відвідування лише саду або повний квиток, який включає екскурсію інтер'єрами.

Вхід до парку для дорослих коштує 15 євро, а квиток із відвідуванням вілли 25 євро. Для дітей, студентів і сімей передбачені знижки. Графік роботи залежить від сезону, тому перед поїздкою варто перевірити актуальні години роботи та забронювати час відвідування.