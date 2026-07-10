Вилла дель Бальбианелло расположена на лесистом мысе Лаведо, примерно в 38 километрах от города Комо. Элегантная вилла XVIII века словно возвышается над озером, открывая посетителям захватывающие виды. На протяжении веков здесь отдыхали писатели, путешественники, ученые и исследователи, а сегодня это место входит в список самых популярных туристических достопримечательностей озера Комо.

Почему Villa del Balbianello стала одной из самых известных вилл Италии?

История виллы началась в конце XVIII века, когда кардинал Анджело Мария Дурини решил построить здесь свою летнюю резиденцию. Позже поместье несколько раз меняло владельцев, пережило период упадка, а новую жизнь обрело благодаря миланскому бизнесмену, исследователю и коллекционеру Гвидо Монзино.

Именно он отреставрировал здание, превратил его в частный музей и собрал коллекцию экспонатов, привезенных из многочисленных экспедиций. После смерти Монзино в 1988 году вилла перешла под опеку Фонда итальянского наследия (FAI), который и сегодня занимается ее сохранением.

Как выглядит вилла: смотреть видео

Впрочем, мировую известность Villa del Balbianello принесла не только история. Именно здесь проходили съемки отдельных сцен фильмов "Казино Рояль" из серии о Джеймсе Бонде и "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов". После выхода этих фильмов количество желающих увидеть виллу собственными глазами значительно возросло.

Что стоит увидеть во время посещения?

Наибольший восторг у туристов вызывают ухоженные сады, каскадом спускающиеся к озеру. Тропинки пролегают между старинными платанами, лавровыми кустами, самшитом и декоративными растениями, а почти на каждом повороте открываются новые панорамные виды.

Одна из самых известных частей комплекса – это лоджия, расположенная на самой высокой точке полуострова. Именно ее часто можно увидеть на фотографиях озера Комо, ведь отсюда открывается один из лучших видов на окрестности. Не менее интересна и сама вилла.

Внутри сохранились мебель XVIII – XIX веков, старинные ковры, декоративные элементы и коллекции Гвидо Монзино, привезенные из разных уголков мира. Здесь также можно увидеть библиотеку, насчитывающую около четырех тысяч книг, посвященных географии, путешествиям и исследовательским экспедициям. Благодаря живописным пейзажам и романтической атмосфере Villa del Balbianello также стала популярным местом для свадебных церемоний и фотосессий.

Как посетить Villa del Balbianello?

На автомобиле до виллы добраться невозможно. Самый распространенный вариант оставить машину в городке Ленно и дойти до входа пешком. Прогулка длиной около одного километра занимает примерно 25 минут, а для любителей треккинга есть более длинный маршрут протяженностью около 2,5 километра.

Еще один способ – добраться на водном такси из Лидо-ди-Ленно. Такое бронирование трансфера нужно провести заранее. Администрация виллы рекомендует покупать билеты онлайн еще до поездки. Туристы могут выбрать посещение только сада или полный билет, который включает экскурсию по интерьерам.

Вход в парк для взрослых стоит 15 евро, а билет с посещением виллы 25 евро. Для детей, студентов и семей предусмотрены скидки. График работы зависит от сезона, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальные часы работы и сделать бронирование времени посещения.