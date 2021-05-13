Як інформує видання E!, в Єллоустонському клубі пара провела "близько тижня". Відомо, що там у Бена Аффлека є власне шале. Дізнайтеся, як виглядає цей закритий клуб.

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Клуб Єллоустоун розташований у Скелястих горах. Тім Блікссет – засновник, мав на меті створити сімейний курорт, з гірськими схилами та активностями, що задовольнятимуть всіх.



Великий котедж в клубі Єллоустоун / Фото: The Yellowstone Club

Щоб стати членом клубу, ви маєте володіти власністю. Однак кількість обмежена – 864 домогосподарства. Річ у тім, що курорт бажає зберігати ексклюзивність. Початковий вступ вартує 300 тисяч доларів, а річна плата – 37 500 доларів.



Територія курорту / Фото: The Yellowstone Club

Існує величезний вибір нерухомості – від будинків спільного володіння до ранчо на 360 гектарах землі. Звісно, й ціни відповідні – від 2,5 мільйонів доларів за перший до 25 мільйонів доларів за особняк.

Окрім традиційних лижних, є деякі сучасні – скляні особняки.



Величезний маєток з панорамними вікнами / Фото: The Yellowstone Club

Більшість будинків містять лижні кімнати з індивідуальними шафками, двоярусні кімнати та сушарки для взуття за 5 000 доларів.



Інтер'єр будинків курорту / Фото: The Yellowstone Club

Одним з останніх проєктів клубу є Rainbow Lodge, який тепер має ресторан, спа-центр, фітнес-центр та мідний басейн.



Rainbow Lodge / Фото: The Yellowstone Club

Зазначається, що члени, як не дивно, полюбляють конфіденційність та безпеку. Саме тому клуб пропонує охорону, якою керує колишній офіцер секретної служби.

Розваги

На курорті є 15 витягів та понад 60 трас – як для початківців, так і для досвідчених лижників, які жадають крутих схилів, вистелених деревами. Також можна їздити на снігоступах чи снігоходах.



Підіймачі в Єллоустонському клубі / Фото: The Yellowstone Club

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Приватна гора клубу / Фото: The Yellowstone Club

Влітку теж є чим зайнятися – гірський велоспорт, буш чи альпінізм. Для тих, хто підтримує більш пасивні види активностей є 18-лункове поле для гольфу.