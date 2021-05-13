Как информирует издание E!, в Йеллоустонском клубе пара провела "около недели". Известно, что там у Бена Аффлека собственное шале. Узнайте, как выглядит этот закрытый клуб.

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Клуб Йеллоустоун расположен в Скалистых горах. Тим Бликссет – основатель, имел целью создать семейный курорт, с горными склонами и активностями, что удовлетворять всех.



Большой коттедж в клубе Йеллоустоун / Фото: The Yellowstone Club

Чтобы стать членом клуба, вы должны владеть собственностью. Однако количество ограничено – 864 домохозяйства. Дело в том, что курорт желает сохранять эксклюзивность. Начальное вступление стоит 300 тысяч долларов, а годовая плата – 37 500 долларов.



Территория курорта / Фото: The Yellowstone Club

Существует огромный выбор недвижимости – от домов совместного владения до ранчо на 360 гектарах земли. Конечно, и цены соответствующие – от 2,5 миллиона долларов за первый до 25 миллионов долларов за особняк.

Кроме традиционных лыжных, есть некоторые современные – стеклянные особняки.



Огромный особняк с панорамными окнами / Фото: The Yellowstone Club

Большинство домов содержат лыжные комнаты с индивидуальными шкафчиками, двухъярусные комнаты и сушилки для обуви за 5 000 долларов.



Интерьер домов курорта / Фото: The Yellowstone Club

Одним из последних проектов клуба является Rainbow Lodge, в кототеперь ресторан, спа, фитнес-центр и медный бассейн.



Rainbow Lodge / Фото: The Yellowstone Club

Отмечается, что члены, как ни странно, любят конфиденциальность и безопасность. Именно поэтому клуб предлагает охрану, которой руководит бывший офицер секретной службы.

Развлечения

На курорте есть 15 подъемников и более 60 трасс – как для начинающих, так и для опытных лыжников, которые требуют крутых склонов, выстланных деревьями. Также можно ездить на снегоступах или снегоходах.



Подъемники в Йеллоустонском клубе / Фото: The Yellowstone Club

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Частная гора клуба / Фото: The Yellowstone Club

Летом тоже есть чем заняться – горный велоспорт, буш или альпинизм. Для тех, кто поддерживает более пассивные виды активностей есть 18-луночное поле для гольфа.