Відтепер без обмежень: у Грузії скасували "зелені паспорти"

Уряд Грузії вирішив скасувати "зелені паспорти", які дозволяли відвідувати громадські місця громадянам країни та туристам.

Про це повідомив голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе. Розповідаємо, що варто знати про нововведення тим, хто планує подорож у Грузію.

До теми Інстаграмна Грузія: 5 локацій, де виходять неймовірні світлини

Причина скасування "зелених паспортів"

Влада Грузії визнала систему неефективною.

З огляду на швидке поширення штаму "Омікрон", слабкий перебіг вірусу, а також міжнародний досвід, Рада ухвалила рішення скасувати зобов'язання щодо "зеленого паспорта",

– зазначив Гібрадзе.

Це означає, що тепер зупинятися в готелях та хостелах можна буде без сертифіката про вакцинацію та негативного ПЛР-тесту. Не доведеться показувати документи й на гірськолижних курортах, у розважальних центрах, СПА, тренажерних залах, закладах громадського харчування та басейнах.

"Зелені паспорти" у Грузії: довідка

З 1 грудня в Грузії тільки власники безпечного ковід-статусу могли відвідувати відкриті та закриті громадські простори.

"Зелений статус" надавався повністю вакцинованим людям, а також тим, хто одужав від коронавірусу, отримав негативний ПЛР-тест за останні 72 години або експрес-тест на антиген за останні 24 години.