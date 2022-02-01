Про це повідомив голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе. Розповідаємо, що варто знати про нововведення тим, хто планує подорож у Грузію.
До теми Інстаграмна Грузія: 5 локацій, де виходять неймовірні світлини
Причина скасування "зелених паспортів"
Влада Грузії визнала систему неефективною.
З огляду на швидке поширення штаму "Омікрон", слабкий перебіг вірусу, а також міжнародний досвід, Рада ухвалила рішення скасувати зобов'язання щодо "зеленого паспорта",
– зазначив Гібрадзе.
Це означає, що тепер зупинятися в готелях та хостелах можна буде без сертифіката про вакцинацію та негативного ПЛР-тесту. Не доведеться показувати документи й на гірськолижних курортах, у розважальних центрах, СПА, тренажерних залах, закладах громадського харчування та басейнах.
"Зелені паспорти" у Грузії: довідка
- З 1 грудня в Грузії тільки власники безпечного ковід-статусу могли відвідувати відкриті та закриті громадські простори.
- "Зелений статус" надавався повністю вакцинованим людям, а також тим, хто одужав від коронавірусу, отримав негативний ПЛР-тест за останні 72 години або експрес-тест на антиген за останні 24 години.