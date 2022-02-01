Про це повідомив голова оперативного штабу Міжвідомчої координаційної ради Георгій Гібрадзе. Розповідаємо, що варто знати про нововведення тим, хто планує подорож у Грузію.

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Причина скасування "зелених паспортів"

Влада Грузії визнала систему неефективною.

З огляду на швидке поширення штаму "Омікрон", слабкий перебіг вірусу, а також міжнародний досвід, Рада ухвалила рішення скасувати зобов'язання щодо "зеленого паспорта",

– зазначив Гібрадзе.

Це означає, що тепер зупинятися в готелях та хостелах можна буде без сертифіката про вакцинацію та негативного ПЛР-тесту. Не доведеться показувати документи й на гірськолижних курортах, у розважальних центрах, СПА, тренажерних залах, закладах громадського харчування та басейнах.

"Зелені паспорти" у Грузії: довідка

З 1 грудня в Грузії тільки власники безпечного ковід-статусу могли відвідувати відкриті та закриті громадські простори.

"Зелений статус" надавався повністю вакцинованим людям, а також тим, хто одужав від коронавірусу, отримав негативний ПЛР-тест за останні 72 години або експрес-тест на антиген за останні 24 години.

За даними Worldometer, станом на 1 лютого 2022 року в Грузії виявлено 1 200 124 випадків зараження коронавірусом, з них 15 016 летальних. Водночас 1 020 510 осіб побороли хворобу.