Від фальшивих копів до вигаданих штрафів: які пастки чекають на туристів у Європі

Подорож до омріяної європейської країни може обернутися фінансовою катастрофою через винахідливих вуличних шахраїв та суворі місцеві правила. На щастя, прості лайфхаки та знання законів допоможуть зберегти гроші й не зіпсувати довгоочікувану відпустку.

Навіть попри те, що сучасні аферисти постійно вдосконалюють свої методи, експлуатуючи довірливих іноземців. 24 Канал розповість про це докладніше.

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Як фальшиві поліцейські виманюють гроші у туристів?

За даними Mastercard Economics Institute, як пише Mind Body Globe, ще за 2024 рік кількість туристичних шахрайств у літній сезон зросла на 18%, а взимку злетіла на 28%. Мандрівники буквально втрачають мільйони доларів через афери спритних аферистів за кордоном.

Одна з досить поширених, особливо у Барселоні чи Неаполі, передбачає залучення фальшивих копів. Як усе відбувається? Під час прогулянки до іноземців підходять чоловіки у цивільному одязі. Вони швидко показують підроблене посвідчення та представляються офіцерами поліції під прикриттям.

Далі шахраї заявляють, що у районі нібито триває спецоперація з виявлення фальшивих купюр, і вимагають показати гаманець для перевірки. Наляканий турист віддає портмоне, а псевдоправоохоронці спритно витягують звідти готівку чи кредитні картки.

Важливо знати: справжні правоохоронці ніколи не перевірятимуть ваші гроші просто посеред вулиці. Тож найкращий спосіб убезпечити себе – це вдатися до здорового глузду та інстинктів. Бо якщо щось здається неправильним, зазвичай таким воно і є.

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Чому безплатні браслети дружби можуть коштувати занадто дорого?

Ця схема надзвичайно популярна біля базиліки Сакре-Кер у Парижі, а також на площах Рима та Мілана. До перехожого підходить привітний місцевий житель, який без дозволу хапає за руку та починає швидко плести на зап'ясті нитковий браслет. Він запевняє, що це безплатний подарунок на знак дружби.

Проте щойно вузол затягнуто, доброзичливість зникає, і аферист починає агресивно вимагати гроші. Якщо турист відмовляється платити, його миттєво оточують спільники шахрая, створюючи психологічний тиск.

Та навіть це не кінець схеми. Бо поки триває ця вистава – спритні злодії можуть непомітно почистити кишені заплутаного туриста.

Зверніть увагу. Під час зустрічі з такими продавцями найкраще тримати руки у кишенях або схрещеними на грудях, і впевнено йти далі.

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Чи дійсно шахраї здають в оренду фейкові вілли в інтернеті?

У Парижі, Флоренції, Лісабоні та інших привабливих для відпочинку локаціях туристи дедалі частіше стикаються з цифровим шахрайством. На популярних платформах з'являються оголошення про оренду розкішних квартир у центрі міста чи вілл на узбережжі за дуже низькою ціною.

Але при цьому господар вимагає термінову передоплату, посилаючись на великий попит. І гості, які прагнуть влаштуватися максимально зручно за оптимальні гроші, буває, піддаються на цю провокацію.

Після переказу депозиту мандрівники прибувають за адресою і виявляють, що такого житла не існує, або реальні власники навіть не підозрюють про оренду. Шахраї просто використовують чужі фотографії, а після отримання грошей видаляють свій акаунт.

Потрібно розуміти, що захистити тут свої гроші нескладно – слід проводити оплату і спілкуватися тільки всередині офіційної платформи бронювання. Не зайвими також будуть перевірка фото й адреси через Google, і, звісно, перегляд відгуків.

Додамо, що європейські міста приховують і безліч інших небезпек. У Парижі досі діє класичний трюк із "знайденим золотим перснем", який пропонують викупити за безцінь. У Празі й Будапешті таксисти часто заявляють про зламаний лічильник, щоб здерти потрійний тариф, а в метро Мадрида чи Рима "працюють" фальшиві інспектори, які виписують вигадані штрафи. Також досвідчені туристи радять завжди припускати, що жебраки – це кишенькові злодії.