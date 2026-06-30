Даже несмотря на то, что современные мошенники постоянно совершенствуют свои методы, эксплуатируя доверчивых иностранцев. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Как фальшивые полицейские выманивают деньги у туристов?

По данным Mastercard Economics Institute, как пишет Mind Body Globe, уже в 2024 году количество туристических мошенничеств в летний сезон выросло на 18%, а зимой взлетело на 28%. Путешественники буквально теряют миллионы долларов из-за афер ловких мошенников за рубежом.

Одна из довольно распространённых, особенно в Барселоне или Неаполе, предполагает участие фальшивых полицейских. Как всё происходит? Во время прогулки к иностранцам подходят мужчины в гражданской одежде. Они быстро показывают поддельное удостоверение и представляются полицейскими под прикрытием.

Далее мошенники заявляют, что в районе якобы проводится спецоперация по выявлению фальшивых купюр, и требуют показать кошелек для проверки. Испуганный турист отдает кошелек, а псевдоправоохранители ловко вытаскивают оттуда наличные или кредитные карты.

Важно знать: настоящие правоохранители никогда не будут проверять ваши деньги прямо посреди улицы. Поэтому лучший способ обезопасить себя – это довериться здравому смыслу и инстинктам. Ведь если что-то кажется неправильным, обычно так оно и есть.

Мошеннические схемы против туристов, к сожалению, остаются актуальной опасностью: смотрите видео TravelTheory35

Почему бесплатные браслеты дружбы могут обойтись слишком дорого?

Эта схема чрезвычайно популярна возле базилики Сакре-Кер в Париже, а также на площадях Рима и Милана. К прохожему подходит приветливый местный житель, который без разрешения хватает его за руку и начинает быстро плести на запястье ниточный браслет. Он уверяет, что это бесплатный подарок в знак дружбы.

Однако как только узел затянут, доброжелательность исчезает, и мошенник начинает агрессивно требовать деньги. Если турист отказывается платить, его мгновенно окружают сообщники мошенника, создавая психологическое давление.

Но даже это не конец схемы. Пока длится этот спектакль – ловкие воры могут незаметно опустошить карманы растерянного туриста.

Обратите внимание. При встрече с такими продавцами лучше всего держать руки в карманах или скрещенными на груди и уверенно идти дальше.

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Действительно ли мошенники сдают в аренду поддельные виллы в интернете?

В Париже, Флоренции, Лиссабоне и других привлекательных для отдыха местах туристы все чаще сталкиваются с цифровым мошенничеством. На популярных платформах появляются объявления об аренде роскошных квартир в центре города или вилл на побережье по очень низкой цене.

Но при этом арендодатель требует срочной предоплаты, ссылаясь на большой спрос. И гости, стремящиеся устроиться максимально комфортно за оптимальные деньги, порой поддаются на эту провокацию.

После перевода залога путешественники приезжают по адресу и обнаруживают, что такого жилья не существует, либо настоящие владельцы даже не подозревают о сдаче в аренду. Мошенники просто используют чужие фотографии, а после получения денег удаляют свой аккаунт.

Нужно понимать, что защитить здесь свои деньги несложно – следует производить оплату и общаться только в рамках официальной платформы бронирования. Не лишними также будут проверка фотографий и адреса через Google, и, конечно, просмотр отзывов.

Добавим, что европейские города таят и множество других опасностей. В Париже до сих пор действует классический трюк с "найденным золотым кольцом", которое предлагают выкупить за бесценок. В Праге и Будапеште таксисты часто заявляют о сломанном счетчике, чтобы содрать тройной тариф, а в метро Мадрида или Рима "работают" фальшивые инспекторы, которые выписывают вымышленные штрафы. Также опытные туристы советуют всегда предполагать, что нищие – это карманники.