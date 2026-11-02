Поки Європа мерзне, тут тепло: де в Італії можна продовжити оксамитовий сезон навіть у листопаді

Adv

Особливої уваги заслуговують Сардинія, Сицилія та інші куточки півдня Італії. Кожен із цих напрямків має власний характер і чимало цікавого для мандрівників. Детальніше розповість 24 Канал.

Сардинія: знайомство з островом без літньої метушні

Середня температура повітря на Сардинії у листопаді становить приблизно +16…+19 градусів вдень. Хоча ночі вже прохолодні, погода часто дозволяє гуляти узбережжям і досліджувати острів. У цей період замість пляжного відпочинку на перший план виходять старовинні містечка, природа та гастрономічні відкриття.

Водночас листопад є одним із найвологіших місяців року, тому під час подорожі варто бути готовими до дощів і вітру. Море також поступово охолоджується, тож розраховувати на повноцінний пляжний сезон не варто.

Почати знайомство із Сардинією можна зі столиці острова – Кальярі. Тут варто прогулятися історичним кварталом Кастелло, побачити середньовічні вежі та старовинні церкви, а також піднятися на оглядові майданчики, звідки відкривається краєвид на місто й затоку.

Пристань з яхтами у Кальярі / Фото Depositphotos

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще одне цікаве місто – Альгеро. Його старе місто з вузькими вуличками, кам'яними будинками та набережною нагадує про каталонське минуле острова. Тут можна неквапливо гуляти вздовж моря, заходити до невеликих ресторанів і куштувати місцеві страви з морепродуктів.

Набережна в Альгеро / Фото Mario Labelli

Якщо хочеться побачити більш автентичну Сардинію, варто вирушити до містечка Боза. Воно відоме різнокольоровими будинками вздовж річки Темо, середньовічним замком Маласпіна та затишними вуличками. Восени тут особливо приємно гуляти без натовпів відпочивальників.

Листопад також підходить для знайомства з внутрішніми районами острова. Зокрема, можна відвідати регіон Барбаджа, де збереглися традиційні сардинські поселення, ремесла та місцева кухня. У цей період тут проходить фестиваль Autunno in Barbagia: протягом осені різні села по черзі відкривають для гостей свої старовинні дворики, майстерні та винні льохи.

Сицилія: більше сонця та середземноморських краєвидів

Ще один напрямок, який варто розглянути для осінньої подорожі, – Сицилія. Найбільший острів Середземного моря у листопаді приваблює античними пам'ятками, вулканічними ландшафтами та містами з багатою історією. Середня температура повітря на Сицилії у листопаді становить приблизно +17…+20 градусів вдень. Купальний сезон тут триває з травня до жовтня, тому в листопаді краще планувати екскурсійну відпустку.

Почати подорож можна з Палермо. Це місто вражає поєднанням арабської, норманської та італійської архітектури. Туристам варто побачити кафедральний собор Палермо, Норманський палац із Палатинською капелою, прогулятися історичним центром і відвідати місцеві ринки, де продають сицилійську вуличну їжу.

Не менш цікавий напрямок – Таорміна. Містечко розташоване на схилах над Іонічним морем і славиться давньогрецьким театром, звідки відкривається краєвид на узбережжя та вулкан Етна. У листопаді тут можна спокійно досліджувати старі вулички, милуватися панорамами та відвідувати ресторани без звичного літнього напливу туристів.

Окремий пункт програми – найвищий активний вулкан Європи Етна. Однак через погодні умови й активність вулкана доступність маршрутів варто перевіряти безпосередньо перед поїздкою.

Вид на Етну з Таорміни / Фото Depositphotos

Апулія: білосніжні містечка та прогулянки біля моря

На південному сході Італії розташована Апулія – регіон, який часто обирають заради мальовничих узбереж, оливкових гаїв і характерної архітектури. У листопаді тут уже не так тепло, як у вересні чи жовтні, проте погода все ще дозволяє багато гуляти.

Одне з найвідоміших місць регіону – Поліньяно-а-Маре. Воно розташоване на скелястому узбережжі Адріатичного моря, а його білі будинки ніби нависають над водою. Тут варто прогулятися старим центром, побачити знамениту бухту Лама-Монакіле та помилуватися морськими краєвидами з оглядових майданчиків.

Білі будинки Поліньяно-а-Маре / Фото Ciro Calone

Ще одне місто, яке не варто оминати, – Остуні. Його часто називають білим містом через характерні вапнякові будинки, що утворюють мальовничий лабіринт вузьких вулиць. А якщо хочеться побачити щось справді незвичайне, варто завітати до Альберобелло. Воно відоме будинками труллі – білими кам'яними спорудами з конусоподібними дахами. Завдяки незвичній архітектурі історичний центр міста внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Архітектура Альберобелло / Фото Alexey Slavko

Для листопадової відпустки в Італії також можна обрати регіон Кампанія. Тут розташований Неаполь, археологічні пам'ятки Помпеїв і знамените Амальфітанське узбережжя.

На що звернути увагу перед поїздкою в Італію у листопаді?

Листопадова Італія має свої переваги, але планувати таку відпустку потрібно з урахуванням сезону.

Не розраховуйте, що точно будете купатися у морі . Навіть якщо вдень світить сонце, вода може бути прохолодною, а вітер – доволі сильним.

. Навіть якщо вдень світить сонце, вода може бути прохолодною, а вітер – доволі сильним. Перевіряйте роботу готелів і ресторанів . У невеликих курортних містечках частина закладів зачиняється після завершення літнього сезону.

. У невеликих курортних містечках частина закладів зачиняється після завершення літнього сезону. Оренда автомобіля буде перевагою . Так можна побачити більше невеликих міст, природних пам'яток і мальовничих сіл, не залежачи від скороченого розкладу громадського транспорту.

. Так можна побачити більше невеликих міст, природних пам'яток і мальовничих сіл, не залежачи від скороченого розкладу громадського транспорту. Беріть із собою теплі речі та парасолю. Для денних прогулянок може вистачити легкого одягу, але на вечір знадобиться куртка.

Сардинія та південь Італії у листопаді – це про можливість змінити похмуру осінь на середземноморські краєвиди, цікаві екскурсії та гастрономічні відкриття.