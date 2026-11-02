Пока Европа мерзнет, здесь тепло: где в Италии можно продлить бархатный сезон даже в ноябре

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Особого внимания заслуживают Сардиния, Сицилия и другие уголки юга Италии. Каждое из этих направлений имеет свой характер и много интересного для путешественников. Подробнее расскажет 24 Канал.

Сардиния: знакомство с островом без летней суеты

Средняя температура воздуха на Сардинии в ноябре составляет примерно +16…+19 градусов днем. Хотя ночи уже прохладные, погода часто позволяет гулять по побережью и исследовать остров. В этот период вместо пляжного отдыха на первый план выходят старинные городки, природа и гастрономические открытия.

В то же время ноябрь – один из самых влажных месяцев года, поэтому во время путешествия стоит быть готовыми к дождям и ветру. Море также постепенно остывает, поэтому рассчитывать на полноценный пляжный сезон не стоит.

Начать знакомство с Сардинией можно со столицы острова – Кальяри. Здесь стоит прогуляться по историческому кварталу Кастелло, увидеть средневековые башни и старинные церкви, а также подняться на смотровые площадки, откуда открывается вид на город и залив.

Пристань с яхтами в Кальяри / Фото Depositphotos

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Еще один интересный город – Альгеро. Его старый город с узкими улочками, каменными домами и набережной напоминает о каталонском прошлом острова. Здесь можно неторопливо прогуляться вдоль моря, заходить в небольшие рестораны и пробовать местные блюда из морепродуктов.

Набережная в Альгеро / Фото Mario Labelli

Если хочется увидеть более аутентичную Сардинию, стоит отправиться в городок Боза. Он известен разноцветными домами вдоль реки Темо, средневековым замком Маласпина и уютными улочками. Осенью здесь особенно приятно гулять без толп отдыхающих.

Ноябрь также подходит для знакомства с внутренними районами острова. В частности, можно посетить регион Барбаджа, где сохранились традиционные сардинские поселения, ремесла и местная кухня. В этот период здесь проходит фестиваль Autunno in Barbagia: осенью различные деревни поочередно открывают для гостей свои старинные дворики, мастерские и винные погреба.

Сицилия: больше солнца и средиземноморских пейзажей

Еще одно направление, которое стоит рассмотреть для осеннего путешествия, – Сицилия. Крупнейший остров Средиземного моря в ноябре привлекает античными достопримечательностями, вулканическими ландшафтами и городами с богатой историей. Средняя температура воздуха на Сицилии в ноябре составляет примерно +17…+20 градусов днем. Купальный сезон здесь длится с мая по октябрь, поэтому в ноябре лучше планировать экскурсионный отпуск.

Начать путешествие можно с Палермо. Этот город поражает сочетанием арабской, нормандской и итальянской архитектуры. Туристам стоит увидеть кафедральный собор Палермо, Норманнский дворец с Палатинской капеллой, прогуляться по историческому центру и посетить местные рынки, где продают сицилийскую уличную еду.

Не менее интересное направление – Таормина. Городок расположен на склонах над Ионическим морем и славится древнегреческим театром, откуда открывается вид на побережье и вулкан Этна. В ноябре здесь можно спокойно исследовать старые улочки, любоваться панорамами и посещать рестораны без привычного летнего наплыва туристов.

Отдельный пункт программы – самый высокий действующий вулкан Европы Этна. Однако из-за погодных условий и активности вулкана доступность маршрутов стоит проверять непосредственно перед поездкой.

Вид на Этну из Таормины / Фото Depositphotos

Апулия: белоснежные городки и прогулки у моря

На юго-востоке Италии расположена Апулия – регион, который часто выбирают ради живописных побережий, оливковых рощ и характерной архитектуры. В ноябре здесь уже не так тепло, как в сентябре или октябре, однако погода все еще позволяет много гулять.

Одно из самых известных мест региона – Полиньяно-а-Маре. Оно расположено на скалистом побережье Адриатического моря, а его белые дома словно нависают над водой. Здесь стоит прогуляться по старому центру, увидеть знаменитую бухту Лама-Монакиле и полюбоваться морскими пейзажами со смотровых площадок.

Белые дома Полиньяно-а-Маре / Фото Ciro Calone

Еще один город, который не стоит пропускать, – Остуни. Его часто называют белым городом из-за характерных известняковых домов, образующих живописный лабиринт узких улочек. А если хочется увидеть что-то по-настоящему необычное, стоит посетить Альберобелло. Оно известно домами-трулли – белыми каменными постройками с конусообразными крышами. Благодаря необычной архитектуре исторический центр города был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Архитектура Альберобелло / Фото Alexey Slavko

Для ноябрьского отпуска в Италии также можно выбрать регион Кампания. Здесь расположен Неаполь, археологические памятники Помпеи и знаменитое Амальфитанское побережье.

На что обратить внимание перед поездкой в Италию в ноябре?

Ноябрьская Италия имеет свои преимущества, но планировать такой отпуск нужно с учетом сезона.

Не рассчитывайте, что точно будете купаться в море . Даже если днем светит солнце, вода может быть прохладной, а ветер – довольно сильным.

. Даже если днем светит солнце, вода может быть прохладной, а ветер – довольно сильным. Проверяйте график работы отелей и ресторанов . В небольших курортных городках часть заведений закрывается после окончания летнего сезона.

. В небольших курортных городках часть заведений закрывается после окончания летнего сезона. Аренда автомобиля будет преимуществом . Так можно увидеть больше небольших городов, природных достопримечательностей и живописных деревень, не завися от сокращенного расписания общественного транспорта.

. Так можно увидеть больше небольших городов, природных достопримечательностей и живописных деревень, не завися от сокращенного расписания общественного транспорта. Возьмите с собой теплую одежду и зонтик. Для дневных прогулок может хватить легкой одежды, но на вечер понадобится куртка.

Сардиния и юг Италии в ноябре – это возможность сменить пасмурную осень на средиземноморские пейзажи, интересные экскурсии и гастрономические открытия.