Серед популярних Тенеріфе, Гран-Канарії, Лансароте та Фуертевентури є значно менший острів, який приваблює тих, хто хоче відпочити подалі від великих туристичних центрів. Як пише видання Express, йдеться про Ла-Грасіосу.

Яка погода на Ла-Грасіосі у жовтні?

Ла-Грасіоса може стати варіантом для тих, хто шукає теплий відпочинок восени. У жовтні денна температура на острові в середньому сягає близько 26 градусів. Навіть у середині жовтня вода залишається достатньо теплою для купання. Її температура становить приблизно 22 – 23 градуси. Тож туристи, які хочуть не лише гуляти островом, а і поплавати, все ще можуть розраховувати на комфортні умови.

Відпочинок на Ла-Грасіосі: дивитись відео

Окрема особливість Ла-Грасіоси – це її пляжі. Тут можна побачити широкі піщані узбережжя з білим піском і дуже чистою водою. Саме поєднання білого піску та прозорої води робить місцеві пляжі схожими на карибські. Одним із найкращих пляжів острова вважають Плайя-де-лас-Кончас. Він вирізняється великою ділянкою незайманого піщаного берега, бірюзовою водою, нерівною береговою лінією та горбистими дюнами.

Чому острів підійде не всім туристам?

Ла-Грасіоса суттєво відрізняється від великих Канарських островів. Тут немає великих курортів, активного нічного життя та великої кількості розваг, до яких звикли туристи на популярніших островах. Натомість острів може сподобатися тим, хто хоче відпочити в більш спокійній атмосфері.

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Його територія охороняється як частина природного парку архіпелагу Чініхо. Крім того, тут розташований один із найбільших морських заповідників в Європі. Через природоохоронний статус діяльність на острові дещо обмежена. Зокрема, тут не варто очікувати великого вибору водних розваг. Проте для мандрівників, які приїжджають заради природи, пляжів і прогулянок, це може бути перевагою.

Відпочинок на Ла-Грасіосі / фото TripAdvisor

Острів також має мережу пішохідних і велосипедних маршрутів, що проходять через вулканічні ландшафти. Стежки добре позначені та користуються популярністю серед туристів. Водночас це природні маршрути, а не асфальтовані дороги, тому під час прогулянок варто враховувати особливості місцевості.

Де зупинитися на Ла-Грасіосі?

Головним населеним пунктом острова є Калета-дель-Себо. Водночас це невелике поселення, де проживає менш як 800 людей. Атмосфера тут значно спокійніша, а вибір закладів і розваг не такий великий, як на популярних курортних островах. На Ла-Грасіосі є різні варіанти розміщення, тож за бажання тут можна провести кілька днів, повністю змінивши звичний ритм відпочинку.

Втім, якщо туристам хочеться поєднати природу Ла-Грасіоси з активнішим відпочинком і нічним життям, є інший варіант. Можна оселитися на сусідньому Лансароте, а до Ла-Грасіоси вирушити на човні. Між островами є багато варіантів щоденних поїздок, хоча туристам радять бронювати їх заздалегідь.