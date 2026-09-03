Среди таких популярных островов, как Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура, есть гораздо меньший остров, который привлекает тех, кто хочет отдохнуть вдали от больших туристических центров. Как пишет издание Express, речь идет о Ла-Грасиосе.

Какая погода на Ла-Грасиосе в октябре?

Ла-Грасиоса может стать отличным вариантом для тех, кто ищет теплый отдых осенью. В октябре дневная температура на острове в среднем достигает около 26 градусов. Даже в середине октября вода остается достаточно теплой для купания. Ее температура составляет примерно 22 – 23 градуса. Поэтому туристы, которые хотят не только гулять по острову, но и поплавать, все еще могут рассчитывать на комфортные условия.

Отдых на Ла-Грасиосе: смотреть видео

Отдельная особенность Ла-Грасиосы – это ее пляжи. Здесь можно увидеть широкие песчаные побережья с белым песком и очень чистой водой. Именно сочетание белого песка и прозрачной воды делает местные пляжи похожими на карибские. Одним из лучших пляжей острова считается Плайя-де-лас-Кончас. Он отличается большим участком нетронутого песчаного берега, бирюзовой водой, неровной береговой линией и холмистыми дюнами.

Почему остров подойдет не всем туристам?

Ла-Грасиоса существенно отличается от больших Канарских островов. Здесь нет больших курортов, активной ночной жизни и множества развлечений, к которым привыкли туристы на более популярных островах. Зато остров может понравиться тем, кто хочет отдохнуть в более спокойной атмосфере.

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Его территория находится под охраной как часть природного парка архипелага Чинихо. Кроме того, здесь расположен один из крупнейших морских заповедников в Европе. Из-за природоохранного статуса деятельность на острове несколько ограничена. В частности, здесь не стоит ожидать большого выбора водных развлечений. Однако для путешественников, которые приезжают ради природы, пляжей и прогулок, это может быть преимуществом.

Отдых на Ла-Грасиосе / фото TripAdvisor

На острове также проложена сеть пешеходных и велосипедных маршрутов, проходящих через вулканические ландшафты. Тропы хорошо обозначены и пользуются популярностью среди туристов. В то же время это природные маршруты, а не асфальтированные дороги, поэтому во время прогулок стоит учитывать особенности местности.

Где остановиться на Ла-Грасиосе?

Главным населенным пунктом острова является Калета-дель-Себо. При этом это небольшое поселение, где проживает менее 800 человек. Атмосфера здесь значительно спокойнее, а выбор заведений и развлечений не так большой, как на популярных курортных островах. На Ла-Грасиосе есть различные варианты размещения, поэтому при желании здесь можно провести несколько дней, полностью изменив привычный ритм отдыха.

Впрочем, если туристам хочется совместить природу Ла-Грасиосы с более активным отдыхом и ночной жизнью, есть другой вариант. Можно поселиться на соседнем Лансароте, а на Ла-Грасиосу отправиться на лодке. Между островами есть много вариантов ежедневных поездок, хотя туристам рекомендуют проводить бронирование заранее.