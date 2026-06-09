Українці обирають Закінтос для відпочинку: що подивитися, коли їхати та скільки це коштує

Блакитне море, природні заповідники та віддалені пляжі – саме так туристи описують менш відому сторону Закінтосу, який давно вийшов за межі лише вечіркового курорту.

Останнім часом туристи дедалі частіше звертають увагу на грецький острів Закінтос як на напрямок для пляжного відпочинку. У соцмережах активно обговорюють, чи справді він дорогий, що варто подивитися та коли найкраще планувати поїздку.

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Що варто подивитися на Закінтосі?

Серед найпопулярніших місць туристи виділяють не лише пляжі, а і природні та культурні пам'ятки острова.

Пляж Каламакі – спокійна піщана локація з білим піском і гірськими краєвидами. Це частина морського національного парку, де гніздяться морські черепахи.

Пляж Каламакі / фото Drew Davies

Порто-Лімніонас – мальовнича бухта серед скель із кришталево чистою водою, популярна для купання та снорклінгу.

– мальовнича бухта серед скель із кришталево чистою водою, популярна для купання та снорклінгу. Аркадійський монастир – одна з головних історичних пам'яток острова з багатою культурною спадщиною.

Аркадійський монастир / фото TripAdvisor

Банановий пляж – один із найжвавіших пляжів, відомий водними розвагами, музикою та активним відпочинком.

– один із найжвавіших пляжів, відомий водними розвагами, музикою та активним відпочинком. Пляж Геракас – охоронювана природна зона та місце гніздування морських черепах, частина території закривається для відвідування.

– охоронювана природна зона та місце гніздування морських черепах, частина території закривається для відвідування. Пляж Сігія – більш спокійна локація з чистою водою та меншою кількістю туристів.

Пляж Сігія / фото TripAdvisor

Коли найкраще їхати на острів?

Як зазначають мандрівники, сезонність суттєво впливає на враження та бюджет. У травні та вересні можна знайти доступніше житло та менше туристів, тоді як у липні та серпні ціни зростають у кілька разів, а острів стає найбільш завантаженим.

Атмосфера острова: дивитись відео

Скільки коштує відпочинок?

Вартість подорожі залежить від формату відпочинку. Житло може коштувати від 25 – 40 євро за ніч у міжсезоння, тоді як у пік сезону ціни перевищують 100 євро. Загальний бюджет поїздки на 7 – 10 днів для однієї людини може коливатися від приблизно 30 – 60 тисяч гривень і вище – усе залежить від перельоту, житла, оренди авто та екскурсій.

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Корисні поради для подорожі на Закінтос

Острів – не лише для вечірок

Попри популярність Лаганаса як тусовочного району, більша частина острова спокійна: маленькі села, тихі пляжі та природні локації. Якщо не любите нічне життя, тоді просто обирайте інші райони. Наприклад, Північ острова (Ціліві, Алікес) та віддалені райони – кращі для тихого відпочинку. Там менше натовпів і більше "автентичної" атмосфери.

Оренда авто сильно спрощує подорож

Громадський транспорт обмежений, а дороги вузькі та довгі. Авто, скутер або квадроцикл дозволяють побачити значно більше. Відстані можуть займати до 1 – 2 годин.

Черепахи – головний символ острова, але їх не варто турбувати

Закінтос – місце гніздування морських черепах. Краще не брати масові "тури за черепахами", а дотримуватися дистанції або обирати екотуризм / волонтерські програми.