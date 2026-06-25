Відпустка в оксамитовий сезон: куди поїхати на відпочинок у вересні

Вересень вважається найприємнішим місяцем для подорожей Європою. Коли спека поступово відступає, популярні туристичні місця стають менш людними, а погода залишається комфортною для прогулянок, відпочинку на узбережжі й активного дозвілля.

Початок осені ідеально підійде для знайомства з середземноморськими курортами та мальовничими куточками континенту, пише Lonely Planet.

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Куди поїхати у вересні?

Істрія, Хорватія

Істрійський півострів здатен привабити красивими морськими краєвидами та багатою гастрономією. У вересні тут починають збирати виноград й розпочинається сезон трюфелів, тому подорож можна поєднати з дегустраціями місцевих продуктів та вин.

Любителі активного відпочинку можуть звернути увагу на велосипедні маршрути вздовж узбережжя. Рельєф цієї місцевості дозволить подорожувати без надмірних зусиль.

Серед найцікавіших місць регіону – старовинний порт Ровінь з венеціанською архітектурою й римський амфітеатр у Пулі.

Доволі привабливими тут вважаються середньовічні містечка на пагорбах – Мотовун, Бузет і Хум. Також цікавими є виноробні поблизу Бує та Мом’яна, де вироблять місцеві сорти вин – теран та мальвазію.

Ла-Пальма, Іспанія

Один з Канарських островів здобув репутацію справжнього раю для любителів піших походів. Тут прокладено тисячі кілометрів маршрутів, які проходять через вулканічні ландшафти, ліси та гірські райони.

На початку осені тут доволі сонячно, а температура приємна для прогулянок. Південна частина острова вражає чорними лавовими потоками, які ведуть до маяка та соляних басейнів у Фуенкальєнте.

Туристам тут радять відправитися в одноденну подорож територією кальдери Табурієнте, де скелясті ущелини поєднуються з канарськими сосновими лісами. А ще тут досить приваблива столиця острова – Санта-Крус-де-ла-Пальма.

Бірюзовий берег, Туреччина

Вересень вважається одним з найкращих періодів для знайомства з Бірюзовим узбережжям Туреччини. Літня спека в цей час вже не така виснажлива, а море залишається теплим, тож створює комфортні умови як для пляжного відпочинку, так і для подорожей вздовж узбережжя.

Та крім Бірюзового берега, Туреччина пропонує різноманітні туристичні локації, зокрема острів Сулуада, Ізмір, Стамбул, Памуккале, а також історичні пам'ятки, як Айя-Софія та Цистерна Базиліка.