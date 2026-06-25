Начало осени идеально подходит для знакомства со средиземноморскими курортами и живописными уголками континента, пишет Lonely Planet.

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Куда поехать в сентябре?

Истрия, Хорватия

Истрийский полуостров способен привлечь красивыми морскими пейзажами и богатой гастрономией. В сентябре здесь начинают собирать виноград и открывается сезон трюфелей, поэтому путешествие можно совместить с дегустациями местных продуктов и вин.

Любители активного отдыха могут обратить внимание на велосипедные маршруты вдоль побережья. Рельеф этой местности позволит путешествовать без излишних усилий.

Среди самых интересных мест региона — старинный порт Ровинь с венецианской архитектурой и римский амфитеатр в Пуле.

Довольно привлекательными здесь считаются средневековые городки на холмах — Мотовун, Бузет и Хум. Также интересны винодельни вблизи Буе и Момьяна, где производят местные сорта вин — теран и мальвазию.

Ла-Пальма, Испания

Один из Канарских островов заслужил репутацию настоящего рая для любителей пеших походов. Здесь проложено тысячи километров маршрутов, проходящих через вулканические ландшафты, леса и горные районы.

В начале осени здесь довольно солнечно, а температура приятная для прогулок. Южная часть острова поражает чёрными лавовыми потоками, ведущими к маяку и соляным бассейнам в Фуенкальенте.

Туристам здесь рекомендуют отправиться в однодневную поездку по территории кальдеры Табуриенте, где скалистые ущелья сочетаются с канарскими сосновыми лесами. А ещё здесь находится весьма привлекательная столица острова — Санта-Крус-де-ла-Пальма.

Бирюзовое побережье, Турция

Сентябрь считается одним из лучших периодов для знакомства с Бирюзовым побережьем Турции. Летняя жара в это время уже не такая изнурительная, а море остаётся тёплым, что создаёт комфортные условия как для пляжного отдыха, так и для путешествий вдоль побережья.

Но помимо Бирюзового берега Турция предлагает разнообразные туристические направления, в частности остров Сулуада, Измир, Стамбул, Памуккале, а также исторические достопримечательности, такие как Айя-София и Цистерна Базилика.