У жовтні ціни на відпочинок у Єгипті все ще будуть високими. Крім того, хороші готелі й найкращі номери вже давно розпродані на весь місяць. Детальніше про це розповіла турагентка Олена Заіка.

Чому у жовтні не вдасться дешево відпочити у Єгипті?

Деякі туристи планують відпустку на несезон з надією зловити гарячий тур. Оскільки в Україні вже похолодало, то туристи розраховували на вигідний відпочинок у Єгипті в жовтні. Однак турагентка поспішила їх розчарували – у жовтні просто не існує гарячих турів у Єгипет. Насправді цей місяць є дуже популярним серед туристів, а тому готелі вже давно розпродали усі номери.

У жовтні гарячих турів не буває. У жовтні місця на рейсах розкуповуються дуже швидко. Готелі "стають на стоп" дуже швидко. Мільйон разів просила бронювати завчасно,

– сказала турагентка.

Причина популярності відпочинку у жовтні просто – у школах розпочинаються канікули. Багато європейців ще влітку бронюють відпустки на другий місяць осені, аби провести час зі сім'єю на морі. Тож для них жовтень – це справжній пік сезону.

Турагентка розповіла, чому в жовтні не варто розраховувати на бюджетний відпочинок у Єгипті: відео

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

То коли ж можна буде вигідно відпочити у Єгипті?

Раніше ми вже розповідали, коли справді можна забронювати дешевий відпочинок у Єгипті. Є період, коли ціни падають, а тому можна добряче зекономити і при цьому забронювати відпустку у хорошому готелі. Мовиться про кінець листопада – середину грудня.

У цей час осінні канікули вже завершилися, а зимові ще не розпочалися. Більшість сімей не планують відпустку, а тому готелі знижують ціни, аби заманити туристів. Так само зменшуються ціни на переліт. Однак важливо бронювати готель у закритій бухті, адже в цей період вже посилюються вітри на березі.