В'єтнам – відомий тропічний рай з привабливими морями, а ще й порівняно дешевий. Промо-ролики обіцяють туристам біг хвилями, шампанське на заході сонця та інші інстаграмні речі.

Але автор 10 путівників та сотень статей Joshua Zukas, пише Business Insider, наполягає, що реальність відрізняється від глянцю. А тому люди, які вперше їдуть до В'єтнаму, роблять ці 7 типових помилок. 24 Канал напише, як їх уникнути.

В'єтнам без ілюзій: які помилки поширені серед тих, хто їде туди вперше?

Уникнення цих помилок допоможе побачити справжній В'єтнам: динамічний, змінюваний, але чарівний. Не женіться за ілюзіями – насолоджуйтеся реальністю.

Побачити все за одну поїздку. Мапи обманюють – В'єтнам здається компактним, але за розміром він порівнянний з Японією чи Італією. Переїзди між містами забирають багато годин. Тож не варто намагатися побачити все за одну відпустку – зосередьтеся на якомусь регіоні, як-от північ з Ханоєм чи південь з Хошиміном.

В'єтнам не завжди є сонячним раєм, погода непередбачувана. Взимку в горах холодно до кісток, у дельті Меконгу спекотно в кінці сухого сезону, а ще й тайфуни бувають восени. Тож замість нарікати на дощі, плануйте поїздку заздалегідь та пакуйте відповідний одяг. Йти за списком. Насправді у В'єтнамі немає обов'язкових для відвідування місць. У еру масового туризму популярні споти переповнені туристами та втомленими місцевими. Та замість гонитви за натовпами, краще обирайте те, що вас справді цікавить. Адже подорож – це про особисті відкриття, а не про галочки.

Відпочинок у В'єтнамі стане ідеальним, якщо ви уникатимете цих 7 помилок / Колаж 24 Каналу фото Joshua Zukas

Оминати вуличну їжу. Деякі туристи уникають стрітфуду через гігієну, обираючи туристичні ресторани з меню від австралійських бранчів до тайських каррі. Але найкраща їжа В'єтнаму насправді – у простих закладах, які спеціалізуються на одній страві. У Ханої спробуйте banh cuon, у Хошиміні – свіжі равлики. Мом-енд-поп їдальні – це душа в'єтнамської кухні.

WiFi у В'єтнамі часто повільний і ненадійний. Мобільний інтернет швидший і коштує менш як 10 доларів на місяць. Купіть SIM через Airalo або в магазині – Viettel для загального покриття, Vinaphone чи Mobifone для міст. Ігнорувати путівники. Купівля путівника, паперового чи цифрового, у В'єтнамі – розумний крок. Вони базуються на роках досліджень, на відміну від фейкових рецензій чи AI-блогів.

На які цікаві розваги у В'єтнамі варто звернути увагу досвідченому туристу?