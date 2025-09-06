Вьетнам – известный тропический рай с привлекательными морями, а еще и сравнительно дешевый. Промо-ролики обещают туристам бег по волнам, шампанское на закате и прочие инстаграмные вещи.

Но автор 10 путеводителей и сотен статей Joshua Zukas, пишет Business Insider, настаивает, что реальность отличается от глянца. А потому люди, которые впервые едут во Вьетнам, делают эти 7 типичных ошибок. 24 Канал напишет, как их избежать.

Вьетнам без иллюзий: какие ошибки распространены среди тех, кто едет туда впервые?

Избежание этих ошибок поможет увидеть настоящий Вьетнам: динамичный, меняющийся, но волшебный. Не гонитесь за иллюзиями – наслаждайтесь реальностью.

Увидеть все за одну поездку. Карты обманывают – Вьетнам кажется компактным, но по размеру он сравним с Японией или Италией. Переезды между городами отнимают много часов. Поэтому не стоит пытаться увидеть все за один отпуск – сосредоточьтесь на каком-то регионе, как север с Ханоем или юг с Хошимином.

Злиться на погоду. Вьетнам не всегда является солнечным раем, погода непредсказуема. Зимой в горах холодно до костей, в дельте Меконга жарко в конце сухого сезона, а еще и тайфуны бывают осенью. Поэтому вместо сетовать на дожди, планируйте поездку заранее и пакуйте соответствующую одежду.

Идти по списку. На самом деле во Вьетнаме нет обязательных для посещения мест. В эру массового туризма популярные споты переполнены туристами и уставшими местными. Но вместо погони за толпами, лучше выбирайте то, что вас действительно интересует. Ведь путешествие – это о личных открытиях, а не о галочках.

Подражать инфлюенсерам. Joshua Zukas часто видел разочарованных путешественников из-за обманчивых тиктоков. Алгоритмы награждают контент за шок или эмоции, а не за честность. Поэтому лучше избегайте инфлюенсеров, которые летают по миру, продуцируя нереалистичные ожидания, а ищите локальных.

Отдых во Вьетнаме станет идеальным, если вы будете избегать этих 7 ошибок / Коллаж 24 Канала фото Joshua Zukas

Обходить уличную еду. Некоторые туристы избегают стритфуда из-за гигиены, выбирая туристические рестораны с меню от австралийских бранчей до тайских карри. Но лучшая еда Вьетнама на самом деле – в простых заведениях, которые специализируются на одном блюде. В Ханое попробуйте banh cuon, в Хошимине – свежие улитки. Мом-энд-поп столовые – это душа вьетнамской кухни.

Отказываться от локальной SIM. WiFi во Вьетнаме часто медленный и ненадежный. Мобильный интернет быстрее и стоит менее 10 долларов в месяц. Купите SIM через Airalo или в магазине – Viettel для общего покрытия, Vinaphone или Mobifone для городов.

Игнорировать путеводители. Покупка путеводителя, бумажного или цифрового, во Вьетнаме – разумный шаг. Они основаны на годах исследований, в отличие от фейковых рецензий или AI-блогов.

