Але автор 10 путівників та сотень статей Joshua Zukas, пише Business Insider, наполягає, що реальність відрізняється від глянцю. А тому люди, які вперше їдуть до В'єтнаму, роблять ці 7 типових помилок. 24 Канал напише, як їх уникнути.

В'єтнам без ілюзій: які помилки поширені серед тих, хто їде туди вперше?

Уникнення цих помилок допоможе побачити справжній В'єтнам: динамічний, змінюваний, але чарівний. Не женіться за ілюзіями – насолоджуйтеся реальністю.

Побачити все за одну поїздку. Мапи обманюють – В'єтнам здається компактним, але за розміром він порівнянний з Японією чи Італією. Переїзди між містами забирають багато годин. Тож не варто намагатися побачити все за одну відпустку – зосередьтеся на якомусь регіоні, як-от північ з Ханоєм чи південь з Хошиміном.

Йти за списком. Насправді у В'єтнамі немає обов'язкових для відвідування місць. У еру масового туризму популярні споти переповнені туристами та втомленими місцевими. Та замість гонитви за натовпами, краще обирайте те, що вас справді цікавить. Адже подорож – це про особисті відкриття, а не про галочки.

Відпочинок у В'єтнамі стане ідеальним, якщо ви уникатимете цих 7 помилок / Колаж 24 Каналу фото Joshua Zukas

Оминати вуличну їжу. Деякі туристи уникають стрітфуду через гігієну, обираючи туристичні ресторани з меню від австралійських бранчів до тайських каррі. Але найкраща їжа В'єтнаму насправді – у простих закладах, які спеціалізуються на одній страві. У Ханої спробуйте banh cuon, у Хошиміні – свіжі равлики. Мом-енд-поп їдальні – це душа в'єтнамської кухні.

Відмовлятися від локальної SIM. WiFi у В'єтнамі часто повільний і ненадійний. Мобільний інтернет швидший і коштує менш як 10 доларів на місяць. Купіть SIM через Airalo або в магазині – Viettel для загального покриття, Vinaphone чи Mobifone для міст. Ігнорувати путівники. Купівля путівника, паперового чи цифрового, у В'єтнамі – розумний крок. Вони базуються на роках досліджень, на відміну від фейкових рецензій чи AI-блогів.

На які цікаві розваги у В'єтнамі варто звернути увагу досвідченому туристу?