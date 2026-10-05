Про 10 локацій, які варто додати до маршруту узбережжям Амальфі, розповіли письменниці Ебігейл Бласі та Єва Сандовал у матеріалі Lonely Planet.

Позітано

Колись Позітано було невеликим рибальським селом, а сьогодні це один із популярних курортів узбережжя Амальфі. Найкраще місто розглядати з води: різнокольорові будинки мальовничо розташовані на схилах над морем. Після прибуття на берег доведеться подолати чимало сходів.

Вони ведуть повз дизайнерські магазини, ресторани з терасами та зрештою відкривають панорамні краєвиди на узбережжя. Ввечері можна відпочити на терасі історичного готелю Le Sirenuse, звідки відкривається вид на Салернську затоку. Проте Позітано є одним із найдорожчих місць для проживання на цьому маршруті.

Позітано / фото Canva

Стежка Богів

Це маршрут завдовжки близько 7 кілометрів, який проходить на висоті приблизно 630 метрів над рівнем моря. Дорога пролягає серед середземноморських заростей, а з висоти відкриваються краєвиди на гори та море. Назва стежки походить із легенди про богів, які нібито спустилися з небес, щоб урятувати Одіссея від сирен.

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Маршрут має середню складність і кілька варіантів початку та завершення. Один із найпопулярніших варіантів – це вирушити з Бомерано, що в районі Аджероли, та дійти до Ночелле. Звідти до Позітано можна спуститися приблизно 1700 кам'яними сходинками. Для походу знадобиться зручне трекінгове взуття.

Фіордо-ді-Фуроре

Попри назву, Фіордо-ді-Фуроре насправді не є фіордом. Цю бухту сформував потік Скіато, який поступово прорізав скелі. До невеликого галькового пляжу ведуть сотні кам'яних сходинок. Внизу між стрімкими скелями ховається бухта, над якою височіє арковий міст.

Дістатися Фуроре можна автомобілем дорогою SS163 або автобусом SITA. Сходи до пляжу розташовані неподалік виноробні Marisa Cuomo. Якщо не хочеться долати довгий спуск, до бухти можна приплисти човном або водним таксі.

Фіордо-ді-Фуроре / фото Canva

Амальфі

Це місто, яке дало назву всьому узбережжю. Тут збереглася архітектура часів, коли воно було середньовічною морською республікою. Серцем міста вважається Piazza Duomo, звідки 62 сходинки ведуть до собору Святого Андрія 12 століття.

Ще одна особливість міста – це лимонні гаї. В Amalfi Lemon Experience одна родина вирощує лимони вже шість поколінь. Для відвідувачів тут проводять екскурсії та кулінарні заняття, а також пропонують обід і домашній лимончелло. Для подорожі до Амальфі найкраще підійдуть травень, червень, вересень або початок жовтня. У цей період погода зазвичай сприятлива, а туристів менше.

Равелло

Равелло розташований високо над узбережжям, приблизно за 5,7 кілометра від моря. Місто відоме середньовічними віллами, садами та панорамами, де море ніби зливається з небом. Свого часу Равелло приваблював відомих митців. Тут бували Річард Вагнер і Дейвід Герберт Лоуренс, а Гор Відал прожив у місті 30 років.

Однією з головних пам'яток є Villa Cimbrone. Через її сади можна вийти до Terrazza dell'Infinito, розташованої на висоті 365 метрів над морем. З оглядового майданчика відкривається широкий краєвид на узбережжя.

Равелло / фото Canva

В'єтрі-суль-Маре

В'єтрі-суль-Маре відоме своїми керамічними традиціями ще з римської епохи. Сьогодні місто фактично перетворилося на галерею просто неба: керамічні вироби можна побачити на вулицях і фасадах будинків.

Одна з найцікавіших місцевих пам'яток – це Ceramica Artistica Solimene. Її фасад повністю вкритий плиткою та нагадує роботи в стилі Гауді. Після прогулянки керамічними крамницями можна вирушити до Villa Comunale. Тут також багато плиткового декору, а з терас відкривається вид на море.

В'єтрі-суль-Маре більш просторе, ніж Позітано, тому тут зазвичай менше туристів. Це може бути зручним варіантом для тих, хто хоче зупинитися на узбережжі, але уникнути найбільшої кількості людей.

Сорренто

Сорренто розташований на Соррентійському півострові і формально не входить до Амальфійського узбережжя. Водночас від Позітано сюди можна дістатися приблизно за 30 хвилин, тому місто легко додати до подорожі. Центром Сорренто є Piazza Tasso.

Місто відоме меблями з інкрустованого дерева. Для прогулянки підійдуть Villa Comunale та її сади. Звідси відкривається вид на Неаполітанську затоку. Ще одна цікава пам'ятка – це Chiostro di San Francesco, монастирський дворик 14 століття з колонами.

Сорренто / фото Canva

Bagni della Regina Giovanna

Невелика бухта розташована приблизно за 3,6 кілометра на захід від Сорренто. До неї веде крута стежка. Місце цікаве залишками приморської вілли римського аристократа Полліо Фелікса. Частина руїн опинилася під водою, тому їх можна побачити крізь прозору воду.

Для тих, хто шукає гострі враження, є можливість стрибнути з даху залишків вілли в Неаполітанську затоку. Висота такого стрибка становить близько 4,6 метра. Дороги до пляжу та руїн вузькі і нерівні, тому для прогулянки потрібне відповідне взуття.

Бая-ді-Іеранто

Бая-ді-Іеранто розташована на Соррентійському півострові та захована від основних туристичних маршрутів. Від селища Нерано до бухти потрібно близько 45 хвилин іти пішки. Перша частина дороги нескладна, але останні 15 хвилин проходять кам'янистим схилом і потребують більше зусиль.

Внизу на мандрівників чекає прихована бухта з видом на фаральйоні Капрі. Назва Бая-ді-Іеранто перекладається як "Священна затока". З цим місцем також пов'язують легенду про Одіссея та сирен. На пляжі немає кіосків, тому їжу та воду варто взяти із собою заздалегідь.

Бая-ді-Іеранто / фото Canva

Капрі

До Капрі можна дістатися човном з Амальфійського узбережжя. Із Сорренто дорога займає близько 25 хвилин, а влітку є сполучення також з Амальфі та Позітано. Найбільше людей зазвичай збирається біля порту Marina Grande та в центрі Капрі. Щоб уникнути натовпу, достатньо піднятися вулицями подалі від центральної частини острова.

Капрі можна досліджувати не лише пішки, а і з води. Човен можна орендувати зі шкіпером або без нього та зупинятися біля бухт, до яких немає доступу із суші. Повна поїздка навколо острова займає приблизно годину.