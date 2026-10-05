О 10 местах, которые стоит включить в маршрут по побережью Амальфи, рассказали писательницы Эбигейл Бласи и Ева Сандовал в материале Lonely Planet.

Позитано

Когда-то Позитано было небольшой рыбацкой деревушкой, а сегодня это один из популярных курортов побережья Амальфи. Лучше всего город рассматривать с воды: разноцветные дома живописно расположены на склонах над морем. После прибытия на берег придется преодолеть немало лестниц.

Они проходят мимо дизайнерских магазинов, ресторанов с террасами и, в конце концов, открывают панорамные виды на побережье. Вечером можно отдохнуть на террасе исторического отеля Le Sirenuse, откуда открывается вид на Салернский залив. Однако Позитано является одним из самых дорогих мест для проживания на этом маршруте.

Позитано / фото Canva

Тропа Богов

Это маршрут длиной около 7 километров, который проходит на высоте примерно 630 метров над уровнем моря. Тропа пролегает среди средиземноморской растительности, а с высоты открываются виды на горы и море. Название тропы происходит от легенды о богах, которые якобы спустились с небес, чтобы спасти Одиссея от сирен.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Маршрут имеет среднюю сложность и несколько вариантов начала и завершения. Один из самых популярных вариантов – отправиться из Бомерано, что в районе Аджеролы, и дойти до Ночелле. Оттуда до Позитано можно спуститься примерно по 1700 каменным ступеням. Для похода понадобится удобная треккинговая обувь.

Фьордо-ди-Фуроре

Несмотря на название, Фьордо-ди-Фуроре на самом деле не является фьордом. Эту бухту сформировал поток Скиато, который постепенно прорезал скалы. К небольшому галечному пляжу ведут сотни каменных ступенек. Внизу, между отвесными скалами, скрывается бухта, над которой возвышается арочный мост.

Добраться к Фуроре можно на автомобиле по дороге SS163 или на автобусе SITA. Лестница к пляжу расположена недалеко от винодельни Marisa Cuomo. Если не хочется преодолевать длинный спуск, до бухты можно добраться на лодке или водном такси.

Фьордо-ди-Фуроре / фото Canva

Амальфи

Это город, давший название всему побережью. Здесь сохранилась архитектура времен, когда он был средневековой морской республикой. Сердцем города считается Piazza Duomo, откуда 62 ступеньки ведут к собору Святого Андрея XII века.

Еще одна особенность города – лимонные рощи. В Amalfi Lemon Experience одна семья выращивает лимоны уже шесть поколений. Для посетителей здесь проводят экскурсии и кулинарные мастер-классы, а также предлагают обед и домашнее лимончелло. Для поездки в Амальфи лучше всего подойдут май, июнь, сентябрь или начало октября. В этот период погода обычно благоприятная, а туристов меньше.

Равелло

Равелло расположено высоко над побережьем, примерно в 5,7 километра от моря. Город известен средневековыми виллами, садами и панорамами, где море словно сливается с небом. В свое время Равелло привлекало известных художников. Здесь бывали Рихард Вагнер и Дэвид Герберт Лоуренс, а Гор Видал прожил в городе 30 лет.

Одной из главных достопримечательностей является Villa Cimbrone. Через ее сады можно выйти на Terrazza dell'Infinito, расположенную на высоте 365 метров над уровнем моря. С обзорной площадки открывается широкий вид на побережье.

Равелло / фото Canva

Вьетри-суль-Маре

Вьетри-суль-Маре известно своими керамическими традициями еще с времен Римской империи. Сегодня город фактически превратился в галерею под открытым небом: керамические изделия можно увидеть на улицах и фасадах домов.

Одна из самых интересных местных достопримечательностей – Ceramica Artistica Solimene. Ее фасад полностью покрыт плиткой и напоминает работы в стиле Гауди. После прогулки по керамическим лавкам можно отправиться в Villa Comunale. Здесь также много плиточного декора, а с террас открывается вид на море.

Вьетри-суль-Маре более просторный, чем Позитано, поэтому здесь обычно меньше туристов. Это может быть удобным вариантом для тех, кто хочет остановиться на побережье, но избежать большого скопления людей.

Сорренто

Сорренто расположен на Соррентийском полуострове и формально не входит в Амальфитанское побережье. В то же время из Позитано сюда можно добраться примерно за 30 минут, поэтому город легко включить в маршрут. Центром Сорренто является площадь Piazza Tasso.

Город известен мебелью из инкрустированного дерева. Для прогулки подойдут Villa Comunale и ее сады. Отсюда открывается вид на Неаполитанский залив. Еще одна интересная достопримечательность – это Chiostro di San Francesco, монастырский дворик XIV века с колоннами.

Сорренто / фото Canva

Bagni della Regina Giovanna

Небольшая бухта расположена примерно в 3,6 километра к западу от Сорренто. К ней ведет крутая тропа. Место интересно остатками приморской виллы римского аристократа Поллио Феликса. Часть руин оказалась под водой, поэтому их можно увидеть сквозь прозрачную воду.

Для тех, кто ищет острых ощущений, есть возможность прыгнуть с крыши руин виллы в Неаполитанский залив. Высота такого прыжка составляет около 4,6 метра. Дороги к пляжу и руинам узкие и неровные, поэтому для прогулки нужна соответствующая обувь.

Бая-ди-Иеранто

Бая-ди-Иеранто расположена на Соррентийском полуострове и скрыта от основных туристических маршрутов. От поселка Нерано до бухты нужно около 45 минут идти пешком. Первая часть пути несложная, но последние 15 минут проходят по каменистому склону и требуют больше усилий.

Внизу путешественников ждет укромная бухта с видом на фаральоны Капри. Название Бая-ди-Иеранто переводится как "Священный залив". С этим местом также связывают легенду об Одиссее и сиренах. На пляже нет киосков, поэтому еду и воду стоит взять с собой заранее.

Бая-ди-Иеранто / фото Canva

Капри

До Капри можно добраться на лодке с Амальфитанского побережья. Из Сорренто дорога занимает около 25 минут, а летом есть сообщение также с Амальфи и Позитано. Больше всего людей обычно собирается возле порта Марина-Гранде и в центре Капри. Чтобы избежать толпы, достаточно подняться по улицам подальше от центральной части острова.

Капри можно исследовать не только пешком, но и с воды. Лодку можно арендовать со шкипером или без него и останавливаться у бухт, к которым нет доступа с суши. Полный круг вокруг острова занимает примерно час.