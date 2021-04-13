Відпочинок на українському морі: чи буде знову нашестя медуз у літньому сезоні 2021

Останні роки у Чорному та Азовському морях нашестя медуз. Нерідко узбережжя перетворюються на справжнісіньке желе, в якому туристам доводиться відпочивати.
Редакція поспілкувалася з екологами, науковцями та лікарями. Вони розповіли у чому ж причина появи, а також чи захоплять медузи пляжі українських морів у 2021 році.
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Які медузи водяться у Чорному та Азовському морях?
В Україні водяться два види: аврелія ауріта та коренерот чорноморський. Аврелія маленька за розмірами й абсолютно безпечна, а от коренерот чорноморський більший, може спричинити опіки, але не смертельні.
Медузи наших морів як такої небезпеки не несуть, тільки створюють дискомфорт для відпочивальників, – каже доцент біологічного факультету Львівського національного університету, зоолог Ігор Дикий.
Де медуз в українських морях найбільше?
Присутність медуз у Чорному й Азовському морях залежить від кількості планктону. Еколог Віра Гетманенко пояснила, що медузи у Чорному морі завжди були, є і будуть. Їх розташування залежить від температурного фактора.
В Азовському морі медуз стає все більше. Аврелія і коренерот розмножуються у північно-західній частині Азовського моря. З курортних міст, які найбільше потерпають: Генічеськ, Кирилівка та Бердянськ.
Нашестя медуз / Фото: tv5.zp.ua
Чому медуз стає все більше?
Зараз в Азовському морі є всі сприятливі умови для медуз: температурний фактор, кормова база та високий рівень солоності води.
Через це як тільки настає потепління води, у медуз швидше починається вегетативний період. Це означає, що якщо вони тут зимують, починають раніше розмножуватися.
Що робити, якщо вас вжалила медуза?
- промити опік морською або солоною водою, якщо залишились пекучі нитки – забрати, але не голими руками
- нейтралізувати отруту за допомогою гелю з вмістом гідрокортизону
- алергікам варто приймати антигістамінний препарат
- якщо біль сильний – випити знеболювальне
- пити багато чистої води й у жодному разі не вживати алкоголь
Медузи на пляжі Азовського моря / Фото: rubryka.com
Чи буде нашестя медуз влітку 2021 року?
Віра Гатманенко не радить сподіватися на те, що цьогоріч у зв'язку з тривалим зниженням температури медуза зникне. Але прогнозує, що вони можуть з'явитися пізніше.
Був короткий період, але все ж низьких температур. Прибережна зона моря замерзла. У зв'язку з цим, у нас є надія на те, що медузи з'являться у пізніший період, – каже вона.
У другій половині літа екологи очікують збільшення кількості медуз біля берега, однак, все залежатиме від погодних умов. У високий сезон (липень, серпень) температура повітря найвища, тому медуз багато.
Тож, якщо хочете відпочивати без медуз – вирушайте до моря у травні та на початку червня.