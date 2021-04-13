Відпочинок на українському морі: чи буде знову нашестя медуз у літньому сезоні 2021

13 квітня 2021 , 08:49
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Джерело:

"О, Море"

Останні роки у Чорному та Азовському морях нашестя медуз. Нерідко узбережжя перетворюються на справжнісіньке желе, в якому туристам доводиться відпочивати.

Редакція поспілкувалася з екологами, науковцями та лікарями. Вони розповіли у чому ж причина появи, а також чи захоплять медузи пляжі українських морів у 2021 році.

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Які медузи водяться у Чорному та Азовському морях?

В Україні водяться два види: аврелія ауріта та коренерот чорноморський. Аврелія маленька за розмірами й абсолютно безпечна, а от коренерот чорноморський більший, може спричинити опіки, але не смертельні.

Медузи наших морів як такої небезпеки не несуть, тільки створюють дискомфорт для відпочивальників, – каже доцент біологічного факультету Львівського національного університету, зоолог Ігор Дикий.

Де медуз в українських морях найбільше?

Присутність медуз у Чорному й Азовському морях залежить від кількості планктону. Еколог Віра Гетманенко пояснила, що медузи у Чорному морі завжди були, є і будуть. Їх розташування залежить від температурного фактора.

В Азовському морі медуз стає все більше. Аврелія і коренерот розмножуються у північно-західній частині Азовського моря. З курортних міст, які найбільше потерпають: Генічеськ, Кирилівка та Бердянськ.


Нашестя медуз / Фото: tv5.zp.ua

Чому медуз стає все більше?

Зараз в Азовському морі є всі сприятливі умови для медуз: температурний фактор, кормова база та високий рівень солоності води.

Через це як тільки настає потепління води, у медуз швидше починається вегетативний період. Це означає, що якщо вони тут зимують, починають раніше розмножуватися.

Що робити, якщо вас вжалила медуза?

  • промити опік морською або солоною водою, якщо залишились пекучі нитки – забрати, але не голими руками
  • нейтралізувати отруту за допомогою гелю з вмістом гідрокортизону
  • алергікам варто приймати антигістамінний препарат
  • якщо біль сильний – випити знеболювальне
  • пити багато чистої води й у жодному разі не вживати алкоголь


Медузи на пляжі Азовського моря / Фото: rubryka.com

Чи буде нашестя медуз влітку 2021 року?

Віра Гатманенко не радить сподіватися на те, що цьогоріч у зв'язку з тривалим зниженням температури медуза зникне. Але прогнозує, що вони можуть з'явитися пізніше.

Був короткий період, але все ж низьких температур. Прибережна зона моря замерзла. У зв'язку з цим, у нас є надія на те, що медузи з'являться у пізніший період, – каже вона.

У другій половині літа екологи очікують збільшення кількості медуз біля берега, однак, все залежатиме від погодних умов. У високий сезон (липень, серпень) температура повітря найвища, тому медуз багато.

Тож, якщо хочете відпочивати без медуз – вирушайте до моря у травні та на початку червня.

Автор: Марта Касіянчук