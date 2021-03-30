Попри те, що кількість відкритих для українців країн постійно збільшується, невідомо, яка ситуація буде влітку, та й багато туристів не бажають йти на ризик. Тому українські курорти мають усі шанси отримати високий турпотік.

Редакція поспілкувалася з експертами туристичних фірм та власниками баз. Вони розповіли, якими будуть ціни на відпочинок в Україні у 2021.

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Вартість відпочинку у 2020-му

До пандемії ціни на відпочинок в Україні з кожним роком зростали приблизно на 10%. У зв'язку з тим, що багато туристів мандрували Україною через закриті кордони – готелі підіймали ціни на 20 – 30% (разом з харчуванням номер коштував 1 500 – 2 000 гривень за добу).

У 2021 ціни зростуть не суттєво, і тільки через те, що збільшаться певні витрати, а не тому, що так захочуть власники. Наприклад, оплата комунальних послуг, – розповів Юрій Дереш, засновник туристичної компанії "Оріон тур".

Ціни на курортах України у 2021-му

В Україні немає чіткого поділу на дешеві й дорогі курорти, швидше можна говорити про різні за цінами готелі й бази відпочинку. Серед дорожчих – Одеса, дешевшими вважаються Затока, Коблево, Залізний Порт та інші.



База відпочинку "Причал 80" у Затоці / Фото: Галина Казинець

Керівниця туристичної фірми Resort Tour Олена Троценко розповіла, скільки коштує відпочинок на різних курортах Чорного моря у різних за умовами місцях проживання.

Ціни за 7-днів з однієї людини:

номер зі зручностями в Кирилівці – приблизно 3 500 гривень

стандартний номер готелю в Одесі – 5 700 гривень за двомісний номер на добу (приблизно 20 тисяч гривень за 7 днів з людини, це один з найдорожчих варіантів)

номер зі зручностями в Затоці у високий сезон – приблизно 6 200 гривень

однокімнатний номер на двох в якісному готелі Бердянська – приблизно 4 250 за добу, зі сніданком (15 000 з людини за 7 днів перебування)

стандарт без зручностей в номері у готелях Бердянська – близько 3 400 за 7 днів з людини

Директорка агенції "Літо море", що спеціалізується на більш бюджетному відпочинку на українському морі, каже, що номер економ зі зручностями на коридорі може коштувати від 1 500 – 1 800 гривень з людини за 10 днів, якщо номери кращі – 5 000 – 6 000 гривень.



Скільки коштуватиме відпочинок на українському морі у 2021 / Фото: О, Море

Коли їхати у відпустку, щоб зекономити?

Найсприятливіші місяці для відпочинку в Україні – липень і серпень. Тоді ж і ціни в цей період найвищі. Олена Троценко каже, що у травні, на початку червня й у вересні ціни можуть знизитися приблизно на 20%, але це залежить і від попиту.

Якщо попит великий, то готелі й бази можуть не опускати ціни, їм це не вигідно. Якщо нема заповненості й бронювань наперед, то, відповідно, ціну знижують, – пояснює вона.

За її словами, навіть на травневі свята туристи приїжджають, але це все одно не сезон, тим, що люблять тепло, краще їхати пізніше.

Якщо для вас купання не в пріоритеті, то можна їхати з метою економії в холодніший час, каже Юрій Дереш. Він відзначає, що якщо у травні море холодне, всередині червня вже переважно починається сезон, то у вересні все залежить від погоди.

Наприклад, у 2020-му вересень був дуже теплий, тому відпочинок був комфортним майже до кінця вересня.



Оксамитовий сезон на українському морі / Фото: О, Море

Ціни на відпочинок у сезон 2021

кемпінг у високий сезон буде коштувати приблизно 1 400 гривень (з орендою наметів)

багатомісна кімната без зручностей – від 1 100 до 3 500 гривень за тиждень

в готелі з басейном потрібно заплатити не менше, ніж 15 000 гривень за тиждень

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Якщо їдете на відпочинок у травні, то обирайте готель з басейном. Щоб покупатися у теплому морі – їдьте з середини червня. Слідкуйте за погодою у вересні, в цей час можна зекономити й вдало відпочити.

Влітку 2020 курорти України були переповнені, тому що в людей не було альтернативи виїзду за кордон, – зауважує Юрій Дереш.

Також додає, що зараз є можливість поїхати в теплі країни, тому навряд чи, люди, які звикли відпочивати за кордоном, розглядатимуть варіант відпочинку в Україні.

Проте, якщо все ж вирішите подорожувати Україною, то обирайте менші курорти: Лебедівку, Джарилгач чи Бердянську косу. Адже минулого року в Одесі було дуже багато туристів та ігнорування карантинних обмежень.