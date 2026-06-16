Туреччина для всієї родини: 4 сонячні напрямки, які варто обрати для відпочинку

Почався літній сезон, а разом із ним у багатьох батьків з'являється головне питання: куди ж саме вирушити на відпочинок до моря за кордон? Одним із беззаперечних фаворитів залишається Туреччина, яка пропонує кілька ідеальних напрямків для сімейної відпустки.

Туреччина залишається одним із найпопулярніших напрямків для сімейного відпочинку завдяки поєднанню пляжів, історії, природи та розваг для різного віку, розповідає Daily Mail. Саме там мандрівники можуть знайти як спокійні курорти, так і місця з різноманітними активностями.

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Які напрямки Туреччини варті уваги сімей з дітьми?

Анталія

Це один із напрямків, який підходить для сімейного відпочинку. Регіон відомий сонячними пляжами, давніми руїнами та природними локаціями. Тут можна відпочити на піщаних узбережжях, зайнятися водними видами спорту або вирушити до каньйону Гойнюк, де є басейни, водоспади та маршрути для активного дозвілля.

Анталія – ідеальна для сімейного відпочинку / фото Canva

Серед популярних місць регіону є також Кемер із можливостями для піших прогулянок, велосипедних маршрутів і морських активностей, Белек із відомими гольф-полями, пляж Лара з великими готелями та Сіде, де поєднуються пляжі і стародавні руїни.

Бодрум

Бодрум пропонує іншу атмосферу: тут поєднуються морські краєвиди, яхтові марини та історичні пам'ятки. У місті можна побачити замок Бодрум, стародавній театр, а також прогулятися набережною із ресторанами та краєвидами на море. Для відпочинку підійдуть пляжі Блакитного прапора, а також морські прогулянки на традиційних човнах-гулетах. Окрім цього, Бодрум відомий магазинами та різноманітними бутиками.

Бодрум підійде для більш активного відпочинку / фото Canva

Даламан

Регіон Даламан обирають ті, хто хоче побачити більш природну сторону країни. Тут є рибальські села, місцеві базари та мальовничі узбережжя. Однією з головних локацій є Блакитна лагуна в Олюденізі, яку оточують гори та соснові ліси.

Даламан підходить для любителів природи / фото Canva

Також у регіоні можна вирушити на човнові прогулянки до місць із лікійськими гробницями, відвідати Мармаріс із пляжами та національним парком або побувати у Фетхіє та Гечеку з їхніми гаванями і яхтами.

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Ізмір

Це напрямок для тих, хто хоче поєднати відпочинок біля моря з історичними відкриттями. Поблизу міста розташовані давні пам'ятки, зокрема Ефес і Пергам, а також Храм Артеміди – одне із семи чудес Стародавнього світу.

Ізмір ідеальний для історичних відкриттів / фото Canva

Ще одна відома локація – це Памуккале з його білими мінеральними басейнами. Для пляжного відпочинку неподалік є Кушадаси з широкими піщаними пляжами та мілководдям, яке підходить для дітей.