Ердоган розповів про відпочинок у Туреччині у 2021 році

У Туреччині обіцяють у 2021 році найвищий рівень безпеки здоров'я для українських туристів на тлі пандемії коронавірусу.

Про це заявив президент Реджеп Ердоган сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Ви знаєте, що ми створили систему сертифікату безпечного туризму. Завдяки цій практиці ми зможемо забезпечити найвищий рівень безпеки здоров'я для наших гостей, для наших туристів", – розповів очільник Туреччини.

Ми цього року прийматимемо у безпечній обстановці наших українських гостей, завдяки масовій вакцинації і застосування тих засобів, які ми розробили, засновуючись на досвіді, який ми вже отримуємо з минулого року,

– сказав політик.

Також Ердоган зазначив, що туризм – це важливий аспект економічних та особистих стосунків між Україною й Туреччиною.

Які документи потрібні для в'їзду у Туреччину

На час карантину Туреччина запровадила додаткові умови в'їзду. Тож, тепер усі туристи повинні мати: