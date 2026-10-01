Про Чефалу розповіли мандрівники Бейлі та Даніель, автори блогу Destinationless Travel. Вони понад десять років подорожують світом та діляться детальними порадами для туристів. Під час поїздки Сицилією вони побували у Чефалу та зібрали свої улюблені способи провести час у цьому місті.

Чим Чефалу так сподобалося мандрівникам?

Чефалу – це мальовниче приморське містечко, яке автори описують як місце з краєвидами, що трапляються буквально на кожному кроці. Його особливість у тому, що тут можна поєднати кілька зовсім різних форматів відпочинку. Для спокійного дня підійдуть пляжі вздовж узбережжя.

Атмосфера міста Чефалу: дивитись відео

Тим, хто хоче більше активності, автори радять політ на параплані, прогулянку на човні або підйом на La Rocca di Cefalu – велику скелю, що височіє над містом. Водночас Чефалу підходить і для тих, хто хоче просто насолоджуватися атмосферою.

Де в Чефалу провести день біля моря?

Один із найпростіших варіантів – це вирушити на Lungomare, головний пляж міста. Це піщане узбережжя завдовжки понад 5 кілометрів. Частина пляжу доступна безкоштовно, а на приватній ділянці можна орендувати лежаки та парасольку.

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Бейлі та Даніель спробували обидва варіанти, але більше їм сподобалося відпочивати на лежаках. За два лежаки, невеликий столик і парасольку вони заплатили 20 євро та могли користуватися ними протягом усього дня.



Захід сонця на пляжі Lungomare / фото TripAdvisor

Ще один варіант – Kalura Beach. Гальковий пляж розташований приблизно за 5 хвилин їзди або за 30 хвилин пішки від міста. Він тихіший за головний пляж і вирізняється мальовничими краєвидами. Там також можна орендувати лежаки.

Для тих, хто хоче уникнути натовпу, автори радять Mazzaforno Beach. Це піщана бухта приблизно за 15 хвилин їзди від Чефалу. На пляжі можна орендувати лежаки, а також є кафе, де продають напої та їжу.

Які активності обрати, якщо хочеться пригод?

Одним із найяскравіших вражень авторів став політ на параплані над Чефалу. Під час польоту вони бачили місто, пляжі, гори та море. Сам політ тривав приблизно 30 – 40 хвилин. Вартість такого польоту становила 150 євро з людини. У ціну також входили фотографії та відео з GoPro, які мандрівникам передали після приземлення.

Для активного відпочинку також підійде La Rocca di Cefalu – величезна скеля над містом. Вхід коштує 5 євро, а підйом складається з кількох рівнів. До першого мандрівники дісталися приблизно за 20 хвилин, а потім ще близько 10 хвилин підіймалися до замку. При цьому туристам радять заздалегідь подбати про відповідне взуття: працівники можуть не пропустити відвідувачів у шльопанцях.

Як виглядає краєвид зі скелі: дивитись відео

Де подивитися захід сонця та відчути атмосферу міста?

Один із варіантів – форт Bastione di Capo Marchiafava. Звідси відкривається панорамний краєвид на море, а вхід безкоштовний. Ввечері тут також часто грають вуличні музиканти. Ще один спосіб провести вечір – це піти на аперитив до одного із закладів біля моря.

Туристи особливо відзначили Bordomari Sea Lounge Bar, де коктейлі коштують від 12 до 16 євро. Найкращі місця розташовані на терасі, яка виходить прямо до води, але їх радять бронювати заздалегідь.

Поруч розташований Liberty Restaurant Bistro Wine Bar. Там можна не лише випити, а й замовити їжу. Для спокійнішого вечора підійде Piazza Duomo – це центральна площа біля Cattedrale di Cefalù. Тут працює багато барів і ресторанів.

Де розташоване Чефалу: дивитись на картах