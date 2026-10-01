О Чефалу рассказали путешественники Бейли и Даниэль, авторы блога Destinationless Travel. Они уже более десяти лет путешествуют по миру и делятся подробными советами для туристов. Во время поездки по Сицилии они побывали в Чефалу и собрали свои любимые способы провести время в этом городе.

Чем Чефалу так понравилось путешественникам?

Чефалу – это живописный приморский городок, который авторы описывают как место с видами, открывающимися буквально на каждом шагу. Его особенность в том, что здесь можно совместить несколько совершенно разных форматов отдыха. Для спокойного дня подойдут пляжи вдоль побережья.

Атмосфера города Чефалу: смотреть видео

Тем, кто хочет больше активности, авторы советуют полет на параплане, прогулку на лодке или подъем на La Rocca di Cefalu – большую скалу, возвышающуюся над городом. В то же время Чефалу подходит и для тех, кто хочет просто наслаждаться атмосферой.

Где в Чефалу провести день у моря?

Один из самых простых вариантов – отправиться на Lungomare, главный пляж города. Это песчаное побережье протяженностью более 5 километров. Часть пляжа доступна бесплатно, а на частном участке можно арендовать шезлонги и зонтик.

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Бейли и Даниэль попробовали оба варианта, но больше им понравилось отдыхать на лежаках. За два лежака, небольшой столик и зонтик они заплатили 20 евро и могли пользоваться ими в течение всего дня.



Закат на пляже Lungomare / фото TripAdvisor

Еще один вариант – Kalura Beach. Галечный пляж расположен примерно в 5 минутах езды или в 30 минутах ходьбы от города. Он тише главного пляжа и отличается живописными видами. Там также можно арендовать шезлонги.

Для тех, кто хочет избежать толпы, авторы советуют Mazzaforno Beach. Это песчаная бухта примерно в 15 минутах езды от Чефалу. На пляже можно арендовать шезлонги, а также есть кафе, где продают напитки и еду.

Какие развлечения выбрать, если хочется приключений?

Одним из самых ярких впечатлений авторов стал полет на параплане над Чефалу. Во время полета они видели город, пляжи, горы и море. Сам полет длился примерно 30 – 40 минут. Стоимость такого полета составляла 150 евро с человека. В цену также входили фотографии и видео с GoPro, которые путешественникам передали после приземления.

Для активного отдыха также подойдет La Rocca di Cefalu – огромная скала над городом. Вход стоит 5 евро, а подъем состоит из нескольких уровней. До первого уровня путешественники добрались примерно за 20 минут, а затем еще около 10 минут поднимались к замку. При этом туристам советуют заранее позаботиться о подходящей обуви: сотрудники могут не пропустить посетителей в шлепанцах.

Как выглядит пейзаж со скалы: смотреть видео

Где посмотреть закат и проникнуться атмосферой города?

Один из вариантов – форт Bastione di Capo Marchiafava. Отсюда открывается панорамный вид на море, а вход бесплатный. Вечером здесь также часто играют уличные музыканты. Еще один способ провести вечер – это пойти на аперитив в одно из заведений у моря.

Туристы особенно отметили Bordomari Sea Lounge Bar, где коктейли стоят от 12 до 16 евро. Лучшие места расположены на террасе, выходящей прямо к воде, но их рекомендуют бронировать заранее.

Рядом находится Liberty Restaurant Bistro Wine Bar. Там можно не только выпить, но и заказать еду. Для более спокойного вечера подойдет Piazza Duomo – это центральная площадь возле Cattedrale di Cefalù. Здесь работает много баров и ресторанов.

Где находится Чефалу: смотреть на картах