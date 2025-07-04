Зануритися у подібну атмосферу і при цьому заощадити кошти можна в Польщі. Місто Гданськ практично не змінилося за минулі століття і є чудовим вибором для відпустки, пише 24 Канал з посиланням на Travel off Path.

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Що подивитися у Гданську

"Якщо ви шукаєте шарм Старого Світу, захопливу історію та низькі ціни, то це чудове польське місто саме те, що вам потрібно", – пише видання про Гданськ.

Експерти видання стверджують, що Гданськ – це одне з найбільш недооцінених літніх місць у Європі.

Ця середньовічна перлина поблизу узбережжя Балтійського моря, відома своїми вишуканими фасадами будинків, мальовничим берегом річки, затишними кафе та історичними будівлями, а також історією Другої світової війни.



Що подивитися у Гданську / Фото Travel off Path

Історично Гданськ вважається містом, звідки почалась Друга світова війна. Саме тут на півострові Вестерплатте німці вперше висадилися під час вторгнення до Польщі.

З висоти червоної цегляної базиліки Святої Марії Гданськ здається розсипом кольорових деталей Lego, акуратно розставлених рядами між брукованими вуличками.

Гданськ має зручний для прогулянок історичний центр і доступні ціни на послуги та харчування. Туристам обов'язково варто відвідати Національний морський музей, розміщений у старовинному портовому крані.

Чи можна відпочити на морі у Гданську

У Гданську погода може бути дещо непередбачуваною, а клімат у Польщі холодніший, ніж у Середземноморській Європі.

У спеку Гданськ є чудовим місцем, щоб втамувати спрагу та опинитися у прохолоді.

Окрім того, поряд розташовується приморське місто Гдиня з її піщаним пляжем, магазинами морозива та закусочними з морепродуктами.