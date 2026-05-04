Скільки потрібно грошей, щоб побачити місто романтики: українка назвала витрати на двох на 3 дні
- Українська туристка витратила приблизно 79 925 гривень на триденну поїздку до Парижа, включаючи транспорт, проживання, харчування та сувеніри.
- Lonely Planet рекомендує економити на поїздках до Парижа, обираючи менш туристичні періоди та райони, користуючись громадським транспортом і купуючи продукти для пікніків.
Українська туристка поділилася витратами на триденну подорож до Парижа разом із мамою, показавши, у скільки насправді обходиться поїздка до одного з найдорожчих міст Європи. Усі витрати вона детально розписала: від транспорту та житла до їжі, розваг і сувенірів.
Українська туристка Діана розповіла на своїй сторінці в інстаграмі, скільки коштувала її коротка подорож до Парижа разом із мамою. Усього дівчата провели три дні в одному з найдорожчих міст Європи.
Скільки коштує хороша подорож у Париж на 3 дні?
Поїздка почалася з маршруту з Києва до Кишинева, де трансфер до аеропорту обійшовся у 160 євро. Додаткові витрати склали кава та перекус на заправці (284 гривень) і кава в аеропорту (182 гривні).
Ціна відпочинку на двох у Парижі / інстаграм di.skrebets
Квитки на літак у дві сторони коштували 9 825 гривень. Далі автобус з аеропорту до центру Парижа і назад за 60 євро. Проживання в 9-му окрузі Парижа біля Опери коштувало 280 євро плюс міський податок 22 євро. Серед розваг: круїз по Сені та підйом на Тріумфальну арку, які разом обійшлися у 75 євро.
Прогулянки містом, включно з Ейфелевою вежею, були безкоштовними. На транспорт у місті витратили ще 30 євро. Продукти в супермаркетах обійшлися у 2 836 гривень, а кафе та ресторани у 18 417 гривень. Сувеніри для близьких коштували 30 євро карткою та 15 євро готівкою, а косметика в Galeries Lafayette ще 100 євро.
Додатково були витрати на дорогу через Польщу: 103 злотих за квитки, 125 злотих на перекуси та каву, а також 6 063 гривень за квитки Укрзалізниці з Хелма до Києва.
У підсумку триденна поїздка на двох до Парижа разом із усіма витратами склала приблизно 79 925 гривень.
Як зекономити під час відпочинку у Парижі?
Як радить Lonely Planet, варто обирати правильний сезон для поїздки та бронювати житло завчасно, адже ціни у Парижі сильно залежать від періоду. Найвигіднішими вважаються менш туристичні райони та апартаменти або хостели, які дозволяють зекономити на проживанні.
Окремо підкреслюється важливість громадського транспорту: метро, автобусів і велосипедів, які значно дешевші за таксі. Ще один спосіб зменшити витрати – це харчування поза туристичними зонами. Замість дорогих ресторанів пропонують обирати ринки, пекарні та недорогі бістро з комплексними меню.
Також популярним варіантом є пікніки з місцевих продуктів, які можна купити значно дешевше, ніж у закладах. Не забуваємо, що у Парижі є багато безкоштовних музеїв, парків і подій, а також дні, коли вхід до відомих музеїв стає безкоштовним або пільговим.
