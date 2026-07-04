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Travel Європа та світ 6 речей, які варто зробити на озері Комо, щоб закохатися в нього назавжди
4 липня, 14:21
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6 речей, які варто зробити на озері Комо, щоб закохатися в нього назавжди

Мілена Бордакова

Озеро Комо вже давно стало одним із найпопулярніших напрямків в Італії. Сюди їдуть за мальовничими краєвидами, розкішними віллами та атмосферою затишних містечок. Щоб побачити Комо з найкращого боку, варто не лише прогулятися набережною, а і додати до маршруту кілька особливих вражень.

Українська блогерка Yana Davydenko, яка побувала на одному з найвідоміших озер Італії, поділилася добіркою речей, які, на її думку, обов'язково варто зробити під час відпочинку на озері Комо. Ці враження допоможуть побачити регіон з найкращого боку. 

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Що обов'язково варто зробити на озері Комо? 

  • Побачити цвітіння гліцинії 

Навесні озеро Комо перетворюється на справжню казку завдяки пишному цвітінню гліцинії. Фіолетові каскади прикрашають фасади історичних вілл, паркани та сади, створюючи неймовірні локації для прогулянок і фотографій. 

  • Покататися озером на катері, кораблі чи човні

Один із найкращих способів познайомитися з Комо – це побачити його з води. Саме водний транспорт дозволяє швидко дістатися між містечками, насолодитися краєвидами та побачити узбережжя з нового ракурсу. 

  • Відвідати відомі вілли 

Серед місць, які радить відвідати блогерка: вілли Бальбанелло, Чіпрессі та Монастеро. Вони відомі своєю архітектурою, доглянутими садами та мальовничими видами на озеро. 

  • Скуштувати італійську класику 

Під час подорожі варто знайти час для гастрономічних відкриттів. Блогерка радить скуштувати справжнє італійське джелато, піцу та освіжаючий Aperol Spritz. 

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  • Прогулятися найвідомішими містечками 

До маршруту варто додати Белладжо, Комо, Варенну, Менаджо, Ленно та Тремеццо. Кожне з них має власну атмосферу, затишні вулички та красиві краєвиди. 

  • Поїхати на день до Швейцарії 

Ще одна цікава ідея – вирушити потягом до Швейцарії. Приблизно за 30 хвилин можна дістатися Лугано або Локарно та поєднати в одній подорожі відвідування одразу двох країн.

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