Більшість туристів ніколи не чули про цей острів, а його назвали найкращим у Греції

Наксос у Греції – це справжня перлина Кікладських островів. Він розташований майже посередині Егейського моря і славиться архітектурою, яка не гірша ніж на Санторіні, та різноманітними ландшафтами – від райських пляжів і зелених полів до гірських сіл.

Експерти популярного тревел-видання Travel Off Path з посиланням на британський туристичний журнал Condé Nast Traveller заявили, що Наксос – це один з найкращих островів Греції. Водночас більшість туристів ніколи не чули про нього.

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Що відомо про острів Наксос?

Наксос – це найбільший Кікладський острів, який ховається у тіні популярних Санторіні та Міконоса. Площа острова становить 428 кілометрів квадратних, а тому він у 5 разів більший за Санторіні. Наксос – це не те місце, куди можна приїхати на один день чи на вихідні – тут треба планувати повноцінну відпустку.

Найбільшою перевагою острова є його різноманітна природа – Наксос один з найзеленіших островів Греції. При цьому тут також є білосніжні пляжі, затишні рибальські села і гори. Однойменна столиця острова схожа на біле місто Ія на Санторіні – тут теж старі побілені вулиці та венеційська архітектура, але атмосфера значно спокійніша через відсутність натовпів туристів.

Де розташований острів Наксос: карта

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали про 4 найбюджетніших напрямки у Європі для пляжного відпочинку і серед них був грецький острів Калімнос. Він розташований біля берегів Туреччини і відомий своїми доступними цінами. Щоб зекономити на проживанні, варто бронювати житло у Потії або Хорі.

Куди піти на острові Наксос?

Найкрасивіший вид на столицю острова відкривається з фортеці Кастро, яка розташована на пагорбі. Її збудував венеційський герцог Марко Санудо ще у 1207 році. Культовим місцем Наксоса є портара – великі стародавні мармурові ворота, які наче обрамляють краєвиди довкола. Тут особливо красиво на заході сонця. До речі, портара – це єдиний вцілілий елемент недобудованого храму Аполлона, який зводили ще у 6 столітті до нашої ери.

Портара на острові Наксос / Фото Depositphotos

Найцікавіші місця Накоса заховані вглибині острова. Серед них:

мальовниче гірське селище Апейрантос з білосніжними будинками;

з білосніжними будинками; село Халкі з неокласичними таунхаусами, яке славиться виробництвом лікеру. До речі, вхід на винокурню Vallindras Kitron безкоштовний для відвідувачів;

з неокласичними таунхаусами, яке славиться виробництвом лікеру. До речі, вхід на винокурню Vallindras Kitron безкоштовний для відвідувачів; село Філоті біля підніжжя гори Зас. Це найбільший населений пункт в глибині острова. Тут є гамірні таверни, білосніжні вулиці та краєвиди на гори. Туристи можуть піднятися на гору Зас, з якої відкривають краєвиди на весь Наксос і сусідні острови. До речі, за легендами, на горі Зас Зевс ховався від свого батька Кроноса.

біля підніжжя гори Зас. Це найбільший населений пункт в глибині острова. Тут є гамірні таверни, білосніжні вулиці та краєвиди на гори. Туристи можуть піднятися на гору Зас, з якої відкривають краєвиди на весь Наксос і сусідні острови. До речі, за легендами, на горі Зас Зевс ховався від свого батька Кроноса. храм Деметри біля гори Зас – це пам'ятка давньогрецької архітектури, яка розташована у мальовничій сільській місцевості.

Атмосфера острова Наксос: дивіться відео meolafrancesco

Які є найкращі пляжі на Наксосі?

Найкращі пляжі Накососа розташовані у південно-центральній частині острова. Туристам обов'язково варто відвідати білосніжний пляж Agia Anna, який оточений ресторанами і тавернами, а також найстаріший пляж острова – Plaka.

Для тих, хто надає перевагу віддаленому і більш "дикому" відпочинку, підійде пляж Alyko у заповідній зоні. Він оточений скелями і кедровими лісами.

Наксос – це безперечно унікальний за красою і атмосферою острів, а тут він точно вартий уваги туристів.