Якщо їдете на Мальту, обов'язково завітайте на острів Гозо: ось що там цікавого можна побачити

Більшість туристів, які їдуть на Мальту, зосереджуються на головному острові, однак не менш яскраві враження можна отримати на сусідньому Гозо.

Український тревел-блогер denys_skrypkin поділився добіркою місць острова Гозо, які, за його словами, обов'язково варто відвідати під час поїздки.

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Що подивитися на Гозо: добірка найкрасивіших місць

Першою у списку йде Цитадель – це середньовічна фортеця, яку видно майже з будь-якої точки острова. Тут можна прогулятися вузькими історичними вуличками, а також піднятися на міські мури, звідки відкривається панорамний вид майже на весь Гозо.

Ще одна знакова пам'ятка – базиліка Та' Піну. Храм, розташований серед відкритих полів, вважається одним із найкрасивіших не лише на Гозо, а і на всій Мальті. Щороку сюди приїжджають паломники з різних країн, а сама базиліка давно стала символом острова.

Найцікавіші локації на острові Гозо / інстаграм denys_skrypkin

Для любителів природних краєвидів блогер радить відвідати скелі Та' Ченч. Вони здіймаються більш ніж на 200 метрів над морем і вважаються одним із найкращих місць на Гозо для спостереження за заходом сонця. Звідси відкриваються краєвиди, які, за його словами, більше нагадують узбережжя Ірландії чи Франції, ніж Середземне море.

Також він рекомендує побачити природну арку Wied il-Mielah. Її протягом мільйонів років формували море та вітер, а навколишні скелі створюють один із найефектніших пейзажів острова.

Природна арка Wied il-Mielah / фото Canva

Зовсім поруч можна побачити вапнякові утворення біля затоки Рамла. Тут можна побачити стародавні мушлі, а самі пейзажі настільки незвичні, що нагадують іншу планету. Окремої уваги, за словами блогера, заслуговують соляні ванни, де сіль вручну збирають уже багато поколінь.

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З висоти вони виглядають як велика геометрична мозаїка, вирізана просто в скелях. Поруч із ними розташований вузький скелястий каньйон, що виходить до моря. Завдяки незвичному рельєфу ця місцевість вважається однією з найфотогенічніших на всьому острові.